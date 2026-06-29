Alfonso Waithsman es acusado de empujar staff en Pride CDMX 2026 durante coronación de Verónica Castro

Lo que debía ser un momento de celebración para Verónica Castro en el Pride CDMX 2026 terminó envuelto en polémica. Un video exhibe a su maquillista, Alfonso Waithsman, presuntamente empujando a personal del evento, desatando críticas en redes y opacando parcialmente la coronación de la actriz como “Reina Estrella Aliada 2026”.

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Verónica Castro / Mezcalent

¿Qué pasó con Alfonso Waithsman en el Pride CDMX 2026 y por qué lo critican?

El Pride CDMX 2026, celebrado el pasado 27 de junio frente al Palacio de Bellas Artes, dejó uno de los momentos más comentados en redes sociales: Alfonso Waithsman, reconocido maquillista de celebridades como Verónica Castro y Galilea Montijo, fue señalado por empujar a integrantes del staff que intentaban ayudar a la actriz durante su coronación.

De acuerdo con videos que circulan en plataformas digitales, el maquillista caminaba junto a Verónica Castro mientras evitaba que un miembro del equipo organizador se acercara a ofrecer apoyo. En el clip, Waithsman incluso grita “¡Qué no!” mientras bloquea el paso del trabajador.

Este comportamiento generó una ola de reacciones, ya que el staff del Pride CDMX 2026 tenía como objetivo facilitar el acceso de la actriz al templete para su reconocimiento. Usuarios en redes calificaron la actitud como “prepotente”, “innecesaria” y hasta “egoísta”, señalando que el evento promovía precisamente valores de respeto e inclusión.

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¿Qué dijo Verónica Castro durante su coronación como Reina del Pride CDMX 2026?

A pesar de la polémica alrededor de su equipo cercano, Verónica Castro se mantuvo completamente ajena al conflicto y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada LGBTQ+ en la Ciudad de México.

Verónica Castro / Redes sociales

La actriz y cantante, quien fue nombrada “Reina Estrella Aliada 2026”, dedicó palabras de amor, inclusión y respeto a la comunidad:

“Gracias comunidad por permitirme estar con ustedes en esta fiesta maravillosa; gracias por compartirlo con sus amigos y sus amores... porque todos podemos compartir el amor con la comunidad”. Verónica Castro

Además, hizo un llamado directo a la empatía y la aceptación: “En este día especial quiero pedir respeto porque todos se merecen respeto, sobre todo la comunidad porque esta comunidad es nuestra comunidad mexicana y así la tenemos que cuidar y aceptar”.

Su discurso cerró con un mensaje contundente que fue aplaudido por miles de asistentes: “Diviértanse, gocen, amen, es lo único que sabemos hacer en serio, amar. Lo que nosotros queremos es que esta comunidad sea aceptada igual en nuestras casas, en nuestra familia, que en todos lados. Desde Nuevo Laredo hasta... Yucatán”.

En cuanto a lo ocurrido con su maquinista no ha hecho comentario alguno. Alfonso Waithsman por su parte no ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.

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¿Quién es Alfonso Waithsman, el maquillista señalado en el Pride CDMX?

Alfonso Waithsman es uno de los maquillistas mexicanos más reconocidos dentro de la industria del espectáculo y de los más polémicos. Originario de Guadalajara, Jalisco, cuenta con más de 25 años de trayectoria en maquillaje profesional para cine, televisión, teatro y fotografía.

Desde joven mostró interés por esta disciplina, lo que lo llevó a especializarse en Europa, particularmente en Barcelona, donde perfeccionó sus técnicas y consolidó bases que lo impulsarían a nivel internacional.

Entre las celebridades que han confiado en su trabajo destacan figuras como:

Thalía

Belinda

Galilea Montijo

Gloria Trevi

Angélica Rivera

Alejandra Guzmán

Paris Hilton

Gracias a estas colaboraciones, se posicionó como uno de los makeup artists más influyentes en México.

Además de su trabajo tras bambalinas, Waithsman ha tenido presencia mediática en televisión, participando en programas como Hoy, así como en proyectos dirigidos a nuevas audiencias, como La más draga. En redes sociales también comparte contenido relacionado con maquillaje y estilo de vida.