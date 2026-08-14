Verónica Castro preocupa al aparecer con tanque de oxígeno en graduación de su hijo; él dice: “No sé qué onda”

La graduación de preparatoria de Cristian Castro se convirtió en uno de los temas más comentados de la semana, debido al logro académico que el cantante consiguió a sus 51 años.

Sin embargo, hubo otro detalle que no pasó desapercibido durante la celebración: la aparición de Verónica Castro utilizando un tanque de oxígeno. Las imágenes generaron preocupación entre el público y despertaron dudas sobre su estado de salud, así como sobre si enfrenta alguna enfermedad que pudiera poner en riesgo su vida. ¿Qué sucede con la actriz? Te contamos.

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Verónica Castro / Redes sociales

¿Qué le pasó a Verónica Castro y por qué usa tanque de oxígeno?

Las imágenes de Verónica Castro utilizando un tanque de oxígeno en público encendieron las alarmas en el mundo del espectáculo, pues rápidamente surgieron especulaciones sobre si la actriz y cantante mexicana estaría enfrentando alguna enfermedad.

Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de sus familiares, el uso del oxígeno no estaría relacionado con una enfermedad grave que comprometa la vida de Verónica Castro.

El dispositivo funciona como un apoyo debido a las secuelas que dejó su antecedente de tabaquismo, las cuales están relacionadas con su capacidad pulmonar. Con el paso de los años, esta condición puede requerir seguimiento médico y apoyo para facilitar la respiración.

Además, sus familiares señalaron que el uso del oxígeno también estaría relacionado con las secuelas de la lesión en la columna que Verónica Castro sufrió en 2004, por la que ha tenido que enfrentar diversas dificultades físicas a lo largo de los años.

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Verónica Castro / Redes sociales

El accidente que dejó secuelas en la salud de Verónica Castro

En 2004, durante la transmisión de la final de la edición de ‘Big Brother’ de aquel año, Verónica Castro sorprendió al aparecer montada sobre un elefante, protagonizando uno de los momentos más recordados del programa.

Sin embargo, las condiciones de iluminación y el ruido provocaron que el animal se estresara y se alterara, por lo que intentó buscar refugio rápidamente.

En medio de la desesperación del elefante, Verónica cayó de su lomo y sufrió un fuerte impacto en la columna vertebral. Debido a la gravedad de la lesión, la actriz tuvo que someterse a una cirugía para estabilizarla.

Desde entonces, la también cantante ha enfrentado secuelas relacionadas con aquel accidente. De acuerdo con las declaraciones de sus familiares, el uso de oxígeno también formaría parte de las medidas de cuidado y prevención que sigue actualmente para evitar complicaciones.

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Verónica Castro en Big Brother / Redes sociales

¿Qué dijo Cristian Castro sobre la salud de Verónica Castro?

Durante la presentación del próximo trabajo de su proyecto de metal progresivo, ‘La Esfinge’, Cristian Castro fue cuestionado sobre el estado de salud de su mamá.

Sin embargo, la respuesta del cantante generó todavía más dudas, pues reconoció que él también se sorprendió al verla utilizando un tanque de oxígeno. Cristian aseguró que “no sabe qué onda” con la situación, aunque expresó su deseo de que todo se encuentre bien con su mamá.

“No sé qué onda. La verdad que me sacó de onda me sacó de onda mi mamá, pues no sé, pero me sacó de onda... La verdad que me gustaría mucho ver qué sucede porque según yo estaba todo bien, espero que no sea nada grave, ¿no?” Cristian Castro

Al momento, Cristian Castro y Verónica no ha dado más detalles sobre esta polémica situación.

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