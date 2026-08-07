Verónica Castro sorprende con “impactante transformación” en el rostro, ¿cirugía o filtro? FOTOS

Tras la impactante revelación que hizo una expareja de Juan Gabriel sobre Verónica Castro, esta reaparece con unas fotografías que dieron mucho de qué hablar en redes sociales. Y es que la presentadora luce sorprendentemente más joven. ¿Cirugía o filtro? Te contamos todos los detalles.

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Verónica Castro y su nuevo cambio de look / Mezcalent

¿Qué dijo la expareja de Juan Gabriel sobre Verónica Castro?

A finales de junio, Carlos Alberto Calderón, quien se dice ser expareja de Juan Gabriel, aseguró que, presuntamente, Cristian Castro odiaba a su mamá, Verónica Castro, por el supuesto maltrato y abuso que vivió en la infancia.

“Mencionó que, por eso, presuntamente, Cristian le tenía odio a su mamá. Todos nos quedamos en shock, anonadados. Después del Teletón ya no volvieron a tener contacto. Sé que este comentario es muy severo. Admiro y respeto a la señora Castro, pero lo dijo Juan Gabriel. Cristian y Verónica están vivos, a ellos se les puede cuestionar”, indicó.

Según dijo, Juan Gabriel quiso “reconciliar” a Cristian y Vero. No obstante, las cosas no habían salido nada bien. Y es que el cantante habría agredido a su mamá.

“Juan Gabriel quiso conciliar a Cristian con su mamá. Tiempo después, se supo que Cristian la había golpeado, no sé si el enojo… los golpes… fueron por ese dolor, ira que tenía Cristian hacia la señora”, manifestó.

Cabe mencionar que esta información jamás ha sido confirmada. No obstante, se sabe que la relación entre madre e hijo es complicada. De hecho, hace algunos meses, la propia conductora dijo sentirse ignorada por Cristian.

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El ex de Juan Gabriel hizo revelaciones impactantes sobre Verónica Castro / Mezcalent

El impactante cambio en el rostro de Verónica Castro

A través de redes sociales, el estilista Pepe Gutiérrez compartió una foto del nuevo cambio de look que le hizo a Verónica Castro. No obstante, algo que llamó la atención del público fue que la artista lucía mucho más joven de lo que es realmente.

Los señalamientos no faltaron. Si bien algunos llegaron a pensar que se sometió a una cirugía, la gran mayoría concluyó que simplemente había usado “filtros de más” en las imágenes para hacerla lucir “mejor”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se usan filtros en una foto de Verónica Castro. De hecho, hace algunos años, la propia celebridad subió una foto junto a su hermano, ‘el Güero’ Castro, en la que se le podía ver con “exceso de filtros”.

En aquel entonces, ella fue sumamente criticada. La gran mayoría de los internautas la tacharon de “ridícula” por “editar fotos” para verse “más joven”.

Un estilista de suaves maneras llamado Pepe Gutiérrez le hizo un cambio de look a Verónica Castro y subió esta foto a sus redes sociales, donde una sarta de imbéciles sin criterio comentan que se ve hermosísima y juvenil, sin ponerse a pensar que la ruca tiene como 70 años y… pic.twitter.com/kyLaqX0EHX — EL ELEGIDO (@Elegido123_) August 7, 2026

¿Cuál es la relación actual entre Verónica Castro y su hijo Cristian Castro?

Mucho se ha dicho sobre la relación entre Verónica Castro y su hijo, Cristian Castro. Este último ha dicho en reiteradas ocasiones que ama a su mamá y que hasta le gustaría que, en un futuro, vivieran juntos.

No obstante, Vero asegura que el cantante no le hace mucho caso. Incluso se enojó con él por desmentir su noviazgo con Victoria Künhe, quien, según la actriz, es gran amiga de la familia.

“No me ha hablado por teléfono. No me habló el Día de las Madres. Mandó unas pi… florecitas, que se las meta donde ya sabe. Estoy enojada, quedo como idiota. En todos lados dice: ‘Quiero a mi mamá cerca’ y yo de: ‘ay, qué hijo divino’ y, a la hora de la hora, no tenemos contacto, ¿qué nos pasó?”, declaró en su momento.

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