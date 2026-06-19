¿Itatí Cantoral quiere regresar con Cristian Castro? Asegura que está “solterísima” y dice: “Papasote” VIDEO

Luego de que se reviviera que Eduardo Santamaría impidió la supuesta boda entre Itatí Cantoral y Cristian Castro, el amor entre los intérpretes volvió a ser tema de conversación tras las recientes declaraciones de la actriz de “María la del barrio”. ¿Quiere una segunda oportunidad con Cristian Castro?

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Itatí Cantoral recuerda su relación con Cristian Castro. / @lagranjavipmx, @Itatic_oficial y Archivo tvnotas

¿Qué pasó antes entre Itatí Cantoral y Cristian Castro?

Durante el podcast de Melo Montoya, Itatí Cantoral reveló lo que realmente había pasado con Cristian Castro durante la década de los noventa. De acuerdo con la actriz de “Hasta que el dinero nos separe”, el cantante siempre fue un caballero y lo conoció durante la grabación del video “Volver a amar”.

“Después del video comenzamos a salir, pero nada más salimos dos o tres veces. Me fue a ver a ‘Aventurera’ y justamente después del video salimos publicados en toda la prensa”. Itatí Cantoral

Pese a que su historia de amor parecía fluir bien, Eduardo Santamarina, su ex, no dudó en buscarla cuando se enteró de su relación con Castro. El actor de melodramas regresó con anillo en mano y Cantoral no dudó en aceptar la propuesta, ya que consideraba a Santamarina “el amor de su vida”.

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Itatí Cantoral confesó la razón por la que se casó con Eduardo Santamarina. / Redes sociales

¿Itatí Cantoral busca una segunda oportunidad con Cristian Castro?

Después de que el hijo de Itatí Cantoral también habló del romance de su mamá con Cristian Castro, la actriz fue cuestionada sobre su actual estado sentimental y las posibilidades que existen de que se dé una nueva oportunidad con Cristian Castro.

“Dicen que cenizas hay, donde hubo fuego, cenizas quedan. Está súper simpático, yo sí soy team Cristian Castro”, explicó la actriz durante un encuentro con la prensa.

De acuerdo con Cantoral, su hermano y el hijo de Verónica Castro están trabajando juntos actualmente, por lo que no dudó en dejar en el aire la posibilidad de un romántico reencuentro, ya que no tiene ningún compromiso sentimental.

“Escuchen la canción de Cristian, de mi hermano José Cantoral, que se llama ‘Nada’ y después hablamos, ¿va?. Yo soy solterísima ahorita, dedicada a mis hijos. Ya se puso a hacer ejercicio, papasote Cristian Castro. Estamos muy unidos”. Itatí Cantoral

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¿Por qué se dice que Eduardo Santamarina impidió la boda de Itatí Cantoral y Cristian Castro?

Después de la entrevista que Itatí Cantoral, intérprete de Soraya Montenegro, villana de “María la del barrio”, concedió a Melo Montoya, el hijo de la actriz y Eduardo Santamarina reveló la razón por la que se culpa a su papá de interrumpir el romance de Castro y Cantoral.

“Es nuna locura, porque ya le había pedido permiso a mi abuelo, a mi abuela en ese momento, mis tíos ya lo sabían, entonces que mi papá haya llegado en ese momento indicado, como película, interrumpió en el momento indicado”, contó en un encuentro con la prensa.

Asimismo, el hijo de los actores confesó que, según la versión de Itatí Cantoral, se habría casado con Cristian Castro si su papá no hubiera llegado.

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