Jorge Losa responde a Ferka tras muerte de su mamá; ¿confirma reconciliación?: “Siempre estuve ahí”

Luego de que Ferka lanzara un mensaje sobre la muerte de la mamá de Jorge Losa, el actor se sinceró con la prensa sobre su relación con la conductora de Venga la Alegría tras su ruptura. ¿Podría existir una reconciliación? ¡Aquí te contamos!

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Ferka y Jorge Losa pusieron fin a su relación en 2025. / Redes sociales

¿Cuándo se dio a conocer la muerte de la mamá de Jorge Losa?

Fue la mañana del 20 de junio cuando Jorge Losa dio a conocer la muerte de su mamá tras una larga lucha contra el cáncer. A través de un emotivo mensaje y una serie de fotos juntos, el exhabitante de La casa de los famosos México expresó:

“Así es la vida, y si en el cielo ya te reclamaron, estoy seguro de que sería porque estabas haciendo mucha falta por algún motivo que hoy aún no logro ni quiero entender, pero que estoy seguro de que así es”.

Cabe recordar que en noviembre de 2025, Jorge Losa habló con TVNotas sobre la lucha contra el cáncer de su mamá. De acuerdo con su testimonio, se había sometido a más de 50 quimioterapias debido a que comenzó en la mama, pero terminó expandiéndose a los huesos.

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Muere madre de Jorge Losa tras larga lucha contra el cáncer. / IG: jorgelosaactor

¿Cómo reaccionó Ferka a la muerte de la mamá de Jorge Losa, su ex?

Después de que Jorge Losa reveló el destino de los restos de su mamá, la prensa cuestionó a María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, sobre la partida. Fiel a su estilo, la conductora y actriz reveló que acompañó a su pareja a lo largo de un mes durante el proceso.

“Mi apoyo lo he tenido con él todo este mes complicado. Nos despedimos de su mamá; yo a ella le mando, obviamente, todos mis besos; ya trascendió. La quise mucho y mis bendiciones siempre”, explicó Ferka; además, descartó por completo una reconciliación.

Debido a que durante el tiempo en que estuvieron juntos fueron una pareja querida por el medio, la exparticipante de Guerreros negó una reconciliación pese al apoyo mutuo que se han brindado: “No existirá una novela que ustedes quieran ver”, concluyó.

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Ferka descarta regresar con Jorge Losa. / Alejandro Isunza, IG @ferk_q, @lagranjavipmx, archivo TVNotas y redes sociales

¿Jorge Losa quiere regresar con Ferka tras muerte de su mamá?

En medio de las especulaciones que señalan que Jorge Losa y Ferka podrían reconciliarse; el exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy reafirmó el apoyo que recibió de Ferka tras la muerte de su mamá.

“En estas situaciones tan complicadas, uno agradece mucho a las personas que lo rodean, el cariño y sobre todo el apoyo y el apapacho de la gente que te quiere. La verdad, muy agradecido por la relación que tenía con mi mamá”. Jorge Losa

Por otra parte, NEGÓ que existan planes de una reconciliación amorosa, pero no descartó llegar a tener una amistad: “Al final del día yo siempre estuve ahí, yo siempre le dije que iba a estar aquí”, concluyó.

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