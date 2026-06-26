Jorge Losa reaparece tras muerte de su mamá; revela el destino de sus restos con emotivo VIDEO

Después de que Jorge Losa despidió a su mamá con un triste mensaje, el actor y exhabitante de La casa de los famosos México regresó a sus redes para compartir un emotivo video en el que reveló el destino de los restos de su mamá.

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Jorge Losa lamenta la muerte de su mamá. / Facebook: Jorge Losa

¿Cómo dio a conocer Jorge Losa la muerte de su mamá?

La mañana del 20 de junio, Jorge Losa dio a conocer que su mamá había perdido la vida tras una larga lucha contra el cáncer. Junto a una serie de fotos juntos, el exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy escribió:

“Así es la vida, y si en el cielo ya te reclamaron, estoy seguro de que sería porque estabas haciendo mucha falta por algún motivo que hoy aún no logro ni quiero entender, pero que estoy seguro de que así es”, se lee al principio de su mensaje.

Posteriormente, señaló que, aunque su último mes con vida no fue fácil, le brindó la oportunidad de devolver todo el amor, cariño y cuidado que ella le dio cuando fue pequeño. “Sin duda agradezco a la vida el tiempo que me permitió que fueras mi mamá, y sin la menor duda te volvería a elegir en mil vidas más”.

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Jorge Losa despidió a su mamá con emotivo mensaje en redes. / Redes sociales

¿De qué murió la mamá de Jorge Losa?

En noviembre de 2025, Jorge Losa habló con TVNotas sobre la lucha contra el cáncer que enfrentaba su mamá, quien se sometió a más de 50 quimioterapias antes de perder la vida. “Es una locura. Los doctores nos han dicho que no hay otra persona que haya soportado tantas”.

De acuerdo con el actor, su mamá ya le había llegado a comentar que quería suspender el tratamiento porque se sentía “cansada"; sin embargo, seguía luchando, solo que con un procedimiento menos invasivo para el cuerpo.

“Ahorita le están dando inmunoterapia (tratamiento que utiliza el propio sistema inmunitario del cuerpo para combatir la enfermedad), que no es tan invasiva como la quimio”, explicó Losa. De acuerdo con el intérprete, el cáncer empezó en la mama y, aunque lo extirparon, terminó afectando todos los huesos.

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Jorge Losa se sinceró con TVNotas sobre la lucha que vivió su mamá contra el cáncer. / Redes sociales

¿Cuál fue el destino de los retos de la mamá de Jorge Losa?

Días después de que el actor confirmó la muerte de su mamá, regresó a redes para compartir un emotivo video en el que reveló el destino de las cenizas de su mamá. En el clip difundido por el exparticipante de Hoy soy el chef, se observa que viaja en una lancha por el mar, donde comienza a esparcir las cenizas de su mamá.

El video no cuenta con descripción, pero es acompañado por la canción Angels de Robbie Williams. De inmediato, las muestras de afecto de seguidores y colegas no se hicieron esperar: “Te abrazo fuerte”, “Cumpliste su último deseo” y “El mar siempre te guardará su recuerdo”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Jorge Losa, ex de Ferka.

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