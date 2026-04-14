¿Jorge Losa y Mayte Carranco vuelven tras supuesta infidelidad? Los tunden por “recalentado” en Hoy soy el chef

Donde hubo fuego… ¿se cocina mejor? A cuatro años de que Mayte Carranco acusó a Jorge Losa de serle infiel con Ferka, la expareja vuelve a trabajar junta y el público no se los perdona.

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¿Qué pasó realmente entre Jorge Losa, Mayte Carranco y Ferka en Las estrellas bailan en Hoy?

El origen de la polémica se remonta a 2022, cuando Jorge Losa y Ferka coincidieron como pareja de baile en Las estrellas bailan en Hoy. Desde las primeras emisiones, la química entre ambos fue evidente, pese a que los dos tenían pareja: Ferka mantenía una relación con Christian Estrada, mientras que Jorge estaba con Mayte Carranco.

En medio del reality, Ferka anunció su ruptura con Christian, quien posteriormente la acusó de tener una relación demasiado cercana con Jorge Losa. Al mismo tiempo, el actor comenzó a tener conflictos con Mayte, relación que terminó poco después.

Años más tarde, Carranco habló sin filtros sobre cómo vivió esa etapa, confesando que durante los últimos meses de su relación se sintió “no respetada”, pues Jorge ya no le ponía atención y, además, “exponía” problemas privados de la pareja. Incluso reconoció haberse sentido “engañada”.

Mayte Carranco “Las mujeres deben tener dignidad. La dignidad lo es todo. Y no perdonar infidelidades. Mucho menos regresar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Como que no va. Dije: ‘Aprendí. Muchas gracias. Con permiso’. Si no lo haces así, la vida te repite las historias, y yo no voy a permitir eso”.

Con el tiempo, aseguró haber sanado: “Ya pasó, ya cerramos ese ciclo, mi presente es hermoso con esta gran oportunidad y así es que para adelante, para atrás ni para agarrar impulso, como diría mi abuelita”.

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¿Por qué Jorge Losa y Mayte Carranco se reencontraron en Hoy soy el chef tras la polémica con Ferka?

El pasado siempre alcanza, y más cuando se trata de televisión y amores rotos. Jorge Losa y Mayte Carranco, quienes sostuvieron una relación sentimental hasta 2022, sorprendieron al anunciar su participación conjunta en el reality Hoy soy el chef, una decisión que reavivó uno de los capítulos más comentados del programa Hoy.

La noticia fue confirmada en el matutino, donde se reveló que la expareja competirá como equipo en el reality de cocina. Durante la presentación, fue el propio actor español quien explicó por qué aceptó el reto:

“Acepté este reto porque nunca en mi vida me había tocado cocinar en televisión, ya he hecho de todo en televisión y cocinar todavía no”. Jorge Losa

Sin embargo, lo que parecía una simple apuesta profesional rápidamente se convirtió en tema de discusión, pues muchos seguidores del programa no olvidan que su ruptura estuvo marcada por acusaciones de infidelidad con Ferka durante su participación en Las estrellas bailan en Hoy.

“El amor propio y la dignidad salieron del chat”

“Qué cringe”

“Uy no Jorge, caíste bajo”

“No manchen, la Ferka se va a infartar”

“mejor deberían ser el team migajeros”



Para muchos, el reencuentro no es madurez, sino falta de amor propio, especialmente luego de que Mayte Carranco hablara abiertamente de sentirse engañada y no respetada en el pasado.

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¿Qué dijeron Jorge Losa y Mayte Carranco sobre trabajar juntos después de su ruptura?

Lejos de esquivar el tema, Jorge Losa y Mayte Carranco hablaron con naturalidad sobre su nueva mancuerna televisiva. Jorge Losa recordó su paso por el reality de baile que cambió por completo su vida personal: “Demostré que soy muy disciplinado, muy constante, una persona que le encanta entregar el corazón en lo que hace”.

Sobre Mayte Carranco, el actor no escatimó elogios:

“Mi pareja es una persona dulce, una persona que le va a poner el sazoncito rico a cada uno de los platillos que hagamos”. Jorge Losa

Por su parte, Mayte también se mostró abierta, incluso relajada, al compartir proyecto con su ex:

“La ventaja de que somos ex, es que nos conocemos perfecto, nos conocemos las virtudes, los defectos, los sabores, los sinsabores”. Mayte Carranco

Y fue más allá al reconocer las cualidades de Jorge dentro del reality: “De Jorge espero todo, porque lo tiene todo para ganar, es comprometido, disciplinado, sabe hacer equipo, es un bombón”.

Ambos competirán bajo el nombre de “Recalentado”, una elección que el propio programa no dudó en explotar con tono provocador: “Tenemos recalentado (…) digo, confirmados Jorge Losa y Mayte Carranco llegan a Hoy soy el chef, ¿será que donde hubo fuego se cocina mejor?”.

¿Cuándo se estrena Hoy soy el chef 2026 y quiénes son los participantes confirmados?

El reality Hoy soy el chef ya tiene fecha de arranque y promete convertirse en uno de los proyectos más comentados del matutino. La nueva competencia culinaria llegará a la pantalla el 20 de abril, apostando por una dinámica que mezcla cocina, trabajo en equipo y la convivencia entre figuras del espectáculo, un combo que suele detonar tanto risas como tensiones frente a las cámaras.

Poco a poco, la producción ha comenzado a destapar quiénes se pondrán el mandil y se enfrentarán a este reto gastronómico. Los equipos confirmados hasta ahora son: