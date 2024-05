Mayte Carranco, ex de Jorge Losa a quien dejó por Ferka, reacciona a su ruptura

Aunque tenían planes de boda, la actriz Mayte Carranco y Jorge Losa dieron fin a su relación cuando el español conoció a Ferka en el reality ‘Las estrellas bailan en Hoy’. En su momento, Mayte contó a TVNotas que no los quería ver ni en pintura por la infidelidad.

Posteriormente, Jorge y Ferka oficializaron su relación luego de su participación en ‘La casa de los famosos México’ y se convirtieron en una pareja muy querida por la audiencia.

Sin embargo, recientemente se confirmó que la pareja terminó su relación. En TVNotas nos enteramos que Ferka repitió el patrón como con Christian Estrada, y Jorge le resultó infiel y mantenido, por lo que decidieron ir por caminos separados.

¿Qué opina Mayte Carranco de la separación de su ex, Jorge Losa y Ferka?

A siete meses del escándalo de infidelidad con Ferka y ahora que la polémica actriz y Jorge tronaron, Mayte reaccionó al respecto.

En una entrevista en el programa ‘Hoy’, la también exparticipante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ fue cuestionada sobre el reciente rompimiento de la relación de su ex y la actriz.

No obstante, Mayte comentó que Jorge está en el pasado y no quiso emitir alguna opinión del tema. “No tengo nada que opinar al respecto. Es un tema que no me corresponde hablar”.

“La verdad no tengo nada qué comentar respecto a ese tema. Como dices tú ya pasó muchísimo tiempo. Ya estamos en otra sintonía diferente, y pues, nada, desearle en general al mundo que sean felices, que venimos a este mundo a crecer, evolucionar, estar llenos de luz y cosas bonitas”, agregó.

Carranco aprovechó las cámaras para hablar de sus próximos proyectos entre los que incluye grabaciones de canciones descartando que le dedique algún tema a Jorge: “Te platico que estamos grabando ‘Cuéntamelo ya!’, que viene mi disco. Estoy grabando mis canciones y actuando también muy feliz, muy emocionada y muy agradecida”, finalizó.

