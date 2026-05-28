Erik Rubín derrite las redes con romántica sorpresa a su novia; ¿más enamorado que nunca? FOTO

Erik Rubín, a inicios de este 2026, fue captado con una “misteriosa mujer”. Aunque muchos señalaban que disfrutaba su soltería, su nueva relación se fue haciendo cada vez más pública. Ahora, en redes le dedicó un tierno mensaje a su novia y aseguran que “está más enamorado que antes”.

Erik Rubín fue captado con mujer en enero de 2026 / Redes sociales

¿Quién es la novia de Erik Rubín?

Ante las especulaciones y rumores en redes, Erik Rubín decidió en abril revelar la identidad de su novia. A través de sus redes sociales, el cantante mostró algunos momentos de su viaje por Guatemala acompañado de su pareja.

No obstante, una de las historias que más llamó la atención fue en la que apareció durante un recorrido en helicóptero, ya que etiquetó a su novia: Geraldine Zárate. Con esto acabó con las especulaciones sobre su identidad.

Por su parte, Geraldine Zárate también publicó diversas historias de su escapada juntos, compartiendo videos y hasta algunas selfies al lado del artista.

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Erik Rubín y Geraldine Zarate confirman su noviazgo / Redes sociales

¿Cómo felicitó Erik Rubín a su novia, Geraldine Zarate, por su cumpleaños?

Después de que Erik Rubín presumiera su romance con Geraldine Zárate mediante una tierna foto, ahora fue con un mensaje con el que el actor decidió celebrar el cumpleaños de su novia.

Rubín compartió un romántico momento con su novia y, por primera vez de manera pública, la llamó “mi amor”, derritiendo a internautas y seguidores:

“ Feliz cumpleaños mi amor ”, escribió el artista.

A tres años de haber anunciado su separación, el cantante parece vivir una nueva etapa sentimental y poco a poco ha dejado ver más detalles de su relación amorosa en redes sociales.

La reacción de Geraldine Zárate no pasó desapercibida, pues apareció sonriente y emocionada ante la sorpresa preparada por el cantante.

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Erik Rubín felicita a Geraldine Zárate y la llama “mi amor” / IG: erikrubinoficial

¿A qué se dedica Geraldine Zárate, novia de Erik Rubín?

Las dudas sobre Geraldine Zárate, novia de Erik Rubín, habrían llegado hasta Mía Rubín. Aunque la joven fue cuestionada sobre la relación de su padre, ella se dijo feliz por su noviazgo, siempre y cuando sean felices.

A diferencia de otras parejas ligadas al espectáculo, Geraldine Zárate no pertenece al medio artístico, situación que, según fans del cantante, ha ayudado a que su relación se mantenga con mayor discreción y estabilidad.

Geraldine Zárate forma parte del consorcio gastronómico Taquearte, trabajando como Directora de Innovación, dentro de una empresa que se dedica prioritariamente a la operación de restaurantes especializados en tacos.

Mientras tanto, Erik Rubín y Geraldine Zárate siguen viajando juntos y demostrando a todos que se encuentran muy enamorados.

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