Erik Rubín es captado con una misteriosa mujer: ¿El amor toca la puerta del cantante?

Erik Rubín fue captado en compañía de una misteriosa mujer. La aparición ocurre días después de que una de sus exparejas dio a conocer que actualmente mantiene una relación, contexto que avivó el interés sobre la vida personal del cantante y abrió preguntas en torno a este reciente encuentro.

¿Hubo beso? Erik Rubín y una mujer acaparan miradas en centro comercial. / Foto: Redes sociales

Erik Rubín es visto con una mujer: ¿Tiene nuevo romance?

El fin de semana, Erik Rubín, cantante de Timbiriche, fue captado recientemente en un centro comercial de la Ciudad de México por el lente de Kadri Paparazzi. En las imágenes difundidas se observa al cantante caminando acompañado de una mujer, con quien recorrió distintos espacios.

Las fotografías comenzaron a circular en redes sociales y plataformas digitales, donde se aprecia a ambos desplazándose de manera tranquila entre tiendas y áreas comunes del centro comercial capitalino, sorprendiendo a más de uno por los rumores de un posible romance.

Erik Rubín, ¿ilusionado? Lo captan con mujer misteriosa. / Foto: Redes sociales

¿Quién es la misteriosa mujer que fue vista con Erik Rubín?

El cantante Erik Rubín fue captado en compañía de una mujer que hasta el momento se desconoce su identidad, de acuerdo con imágenes difundidas por el canal de YouTube Kadri Paparazzi. En el material se observa a ambos recorriendo distintas áreas del lugar, ingresando a tiendas y desplazándose juntos sin interactuar con otras personas. En una de las escenas, aparecen dentro de un establecimiento de ropa, donde permanecen de pie frente a los exhibidores.

Más adelante, las imágenes los muestran en la zona de alimentos, específicamente mientras consumen helado. En ese momento, ambos se encuentran uno al lado del otro, sosteniendo sus vasos, conversando mientras caminan juntos por la plaza.

Durante la transmisión del canal, Lobo, colaborador de Kadri Paparazzi, aseguró haber presenciado una interacción presuntamente más cercana entre el cantante y la mujer, aunque señaló que no logró grabarla.

“Chakalito, yo te lo puedo decir, yo los vi besándose, lástima que no pude (grabarlos), no siempre se puede, yo los vi besándose. Yo, Erik Rubín, te vi besándola, no sé si a todas tus amigas las beses así, ahí en la fila de los helados”, afirmó durante el programa.

¿Acompañado y muy cercano? Erik Rubín es captado con mujer. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Erik Rubín?

Erik Rubín Milanszenko nació el 30 de enero de 1971 en Puebla de Zaragoza. Es actor y cantante mexicano de ascendencia ucraniana, y es conocido principalmente por haber sido integrante del grupo pop Timbiriche, con el que inició su carrera artística desde temprana edad. Además de su trayectoria musical, ha desarrollado trabajo en televisión y teatro. Es tataranieto del compositor Felix Mendelssohn, autor de la Marcha Nupcial.

Tras su etapa inicial con Timbiriche, Erik Rubín comenzó su carrera como solista en 1993 con el álbum La casa del amor, del cual se desprendió el tema “Cuando mueres por alguien”. Posteriormente lanzó otros discos y participó en distintas producciones musicales, así como en telenovelas como Morir para vivir, Alcanzar una estrella II y Lazos de amor. También formó parte de diversos reencuentros de Timbiriche, proyectos como 90’s Pop Tour y programas de televisión como ¿Quién es la máscara?. En 2023 dio a conocer, mediante un comunicado, su divorcio.

