Erik Rubín tendría nueva novia y no es Mónica Noguera; ¡sería una chavita!: Foto

Luego de la disolución de ‘Chisme no like’, el periodista Javier Ceriani comenzó su propio canal de YouTube y a unos días de ello, ya lanzó una ‘bomba’.

Se armó una tremenda polémica al compartir una foto exclusiva de Erik Rubín, quien, según Ceriani, podría estar iniciando una nueva relación con una mujer mucho más joven que él.

Al parecer, la imagen, que muestra al exintegrante de Timbiriche abrazado a una mujer en Playa del Carmen, fue rápidamente eliminada por el cantante de sus redes sociales, lo que ha avivado aún más los rumores sobre su vida sentimental.

Erik Rubín estaría saliendo con alguien mucho más joven que él / Instagram

¿Quién es la supuesta nueva joven novia de Erik Rubín?

Según el periodista argentino Javier Ceriani, Rubín podría haber comenzado un romance con una joven que es considerablemente más joven que él y que al parecer no sería famosa.

“Erik Rubín publicó esta foto con la chica... podría ser su hija, pero para mí, si una chica le toca el abdomen a un hombre, es porque ya tienen una relación íntima. Es una caricia de pertenencia”, afirmó Ceriani analizando la postura de ambos en la fotografía que filtró.

Ella sería la supuesta novia de Erik Rubín, según dijo Javier Ceriani / YouTube

El periodista también mencionó que la joven estuvo presente en un concierto privado del cantante en el Foro Interlomas, donde ella fue vista en primera fila, aunque no interactuó con las hijas del cantante.

Ceriani comentó que la joven permaneció afuera durante el encuentro con Rubín y su hija Mía, ya que no se quería generar contacto entre ella y las hijas del exTimbiriche.

Sin embargo nada de esta información ha sido confirmada y hasta ahora solo es un rumor revelado en el canal de YouTube del exintegrante de ‘Chisme no like’, Javier Ceriani.

¿Una nueva relación para Erik Rubín? ¿Y Mónica Noguera?

A pesar de la separación oficial de su expareja en 2023, la vida sentimental de Erik Rubín sigue siendo un tema de interés. De hecho hace unos meses, Erik Rubín y Mónica Noguera desataron rumores de sostener un romance luego de que el cantante confirmó su separación definitiva e incluso, se dijo que la presentadora de Imagen TV había sido la tercera en discordia en este matrimonio.

Sin embargo, ambos negaron estas especulaciones. Aunque el exintegrante dejó abierta una posibilidad de tener una nueva relación sentimental. Erik dijo a la prensa que “no tendría nada de malo que se volviera a enamorar” después de su divorcio. Por otra parte, Mónica dijo a TVNotas en enero que no eran ciertos los rumores porque ella tenía una relación de 9 años junto al francés Julen Betrand: “Mi novio y yo no parábamos de reír. Las malas intenciones no destruyeron mi relación y a mí eso no me movió. Traté de no leer comentarios para que no me afectaran. Hemos llegado a salir todos juntos. Después de una tormenta llega la verdad y la calma”, comentó.

Mónica Noguera y Erik Rubín han sido relacionados / IG: @erikrubinoficial / @monanoguera

Los rumores regresaron en octubre cuando ‘Coque’ Muñiz bromeó al aire en un noticiero de Imagen Televisión con que Mónica y Erik se iban a casar, lo que causó una fuerte polémica que más tarde negaron los involucrados explicando que todo fue un comentario acerca de los rumores que existían.

Es así que Mónica Noguera y Erik Rubín al parecer no han tenido una relación sentimental y luego de divorciarse de la madre de sus hijas, el cantante estaría iniciando un nuevo romance con una mujer más joven que él y que al parecer no es del medio del espectáculo.