Mía Rubín habla de la nueva novia de su papá Erik Rubín y revela si la aprueba, ¿buena o mala relación?

La cantante Mía Rubín habló por primera vez sobre la nueva relación sentimental de su papá, Erik Rubín, luego de que el músico fuera visto recientemente acompañado de una mujer en la Ciudad de México. En un encuentro con medios, la joven ¡habló del tema! Te contamos lo que dijo.

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Mía Rubín y Erik Rubín / Francisco Mancera

¿Mía Rubín acepta a la nueva novia de su padre Erik Rubín?

Al ser cuestionada sobre la presunta novia de su padre Erik Rubín, Mía Rubín confirmó que conoce a la nueva pareja de su papá y que la percepción que tiene de ella es positiva. La cantante señaló que, la persona que ha llegado a la vida de su padre ha sido bien recibida.

“Sí les doy el visto bueno, lo único que me importa es que sean felices... Y tienen una suerte muy bonita... yo estoy muy feliz” Mía Rubín

Además, destacó que la convivencia ha sido natural y respetuosa. En ese sentido, explicó que el proceso se ha dado de forma gradual, permitiendo que tanto ella como su hermana puedan adaptarse a esta nueva dinámica familiar.

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Mía Rubín / Captura de pantalla

¿Cómo es la convivencia entre Mía Rubín y Erik Rubín tras la nueva relación amorosa de él?

En sus declaraciones, Mía Rubín también habló sobre la relación que mantiene con Erik Rubín, asegurando que existe confianza en las decisiones que toma en su vida personal.

La joven señaló que lo considera como una persona “selectiva”, por lo que confía en que su papá no permitiría la entrada de alguien que no encaje en el entorno familiar.

“Son muy selectivos y no van a meter a cualquier persona a nuestro espacio y tenemos una suerte” Mía Rubín

Asimismo, reiteró que la prioridad dentro de su familia continúa siendo el bienestar de ella y de su hermana, lo que ha facilitado la transición hacia esta nueva etapa. Según lo dicho, la relación con su padre no ha presentado cambios negativos tras el inicio de su nuevo romance.

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Mía Rubín / Captura de pantalla

¿Quién es la nueva pareja de Erik Rubín?

Sobre la identidad de la nueva pareja de Erik Rubín, hasta el momento no se han dado a conocer detalles públicos. El cantante fue captado a principios de marzo en un restaurante de la Ciudad de México acompañado de una mujer, lo que generó especulaciones sobre su situación sentimental.

En ese momento, el exintegrante de Timbiriche no negó la relación, aunque evitó profundizar en detalles. Únicamente mencionó que se encontraba en una etapa inicial del vínculo y que esperaba que evolucionara de manera favorable.

“No ahorita no. Yo soy muy feliz, muy muy feliz, no necesito una pareja para ser feliz, no es mi pareja, las cosas tienen que madurar, nos estamos conociendo, estamos saliendo, no tiene por qué haber título, no tiene por qué haber presión, tranquilos, tranquilos, nosotros estamos tranquilos...” Erik Rubín

Al momento se desconoce quién sea la misteriosa mujer con la que fue captado. ¿Pronto lo sabremos?

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