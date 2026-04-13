Erik Rubín deja ver su romance con tierna FOTO: ¡El cantante presume a su amor!

Erik Rubín corre, vuela y se acelera en el amor, pues el cantante compartió una fotografía con la mujer que se habría robado su corazón, ¿qué dijo el músico? Te contamos todos los detalles.

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Erik Rubín sorprende al compartir fotos con su novia. / Redes sociales

¿Cuándo fue visto por primera vez Erik Rubín con su novia?

A inicios de año, Erik Rubín, cantante de Timbiriche, fue captado en un centro comercial de la Ciudad de México por el lente de Kadri Paparazzi. En las imágenes difundidas se observa al cantante caminando acompañado de una mujer, con quien recorrió distintos espacios.

Las fotografías comenzaron a circular en redes sociales, donde se aprecia a ambos desplazándose de manera tranquila entre tiendas y áreas comunes de un centro comercial capitalino mientras se comían un helado.

En aquel entonces comenzaron a surgir los rumores de la nueva relación del exintegrante de Timbiriche, además a finales de marzo compartió fotos junto a su novia y a su hija Nina Rubín en el festival Tecate Pa’l Norte, el cual se llevó a cabo en Monterrey Nuevo León.

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Erik Rubín fue captado con su nueva novia en un centro comercial. / Foto: Redes sociales

¿Cómo Erik Rubín presume a su nueva novia?

Erik Rubín compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparece acompañado de su pareja, en una historia que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En la fotografía, ambos posan juntos mirando a la cámara, utilizando lentes oscuros, mientras se encuentran en lo que parece ser un espacio al aire libre o una terraza, el cantante se mostró cercano a su novia en un encuadre tipo selfie. El fondo deja ver un entorno con elementos decorativos en tonos claros.

Tras la publicación, usuarios reaccionaron con diversos emojis de corazón y caritas enamoradas para felicitar al cantante de “Princesa tibetana” por su nueva relación. Aunque el cantante no hizo comentario alguno sobre su vínculo sentimental.

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Erik Rubín deja ver su romance en redes sociales. / Redes sociales

¿Cuál es la fortuna de Erik Rubín?

Erik Rubín Milanszenko nació el 30 de enero de 1971 en Puebla de Zaragoza. Es actor y cantante mexicano de ascendencia ucraniana, y es conocido principalmente por haber sido integrante del grupo pop Timbiriche, con el que inició su carrera artística desde temprana edad. Además de su trayectoria musical, ha desarrollado trabajo en televisión y teatro. Es tataranieto del compositor Felix Mendelssohn, autor de la Marcha Nupcial.

Tras su etapa inicial con Timbiriche, Erik Rubín comenzó su carrera como solista en 1993 con el álbum La casa del amor, del cual se desprendió el tema “Cuando mueres por alguien”. Posteriormente lanzó otros discos y participó en distintas producciones musicales, así como en telenovelas como Morir para vivir, Alcanzar una estrella II y Lazos de amor. También formó parte de diversos reencuentros de Timbiriche, proyectos como 90’s Pop Tour y programas de televisión como ¿Quién es la máscara?

A partir de aquí surge una duda, ¿a cuánto asciende la fortuna del cantante tras varios años de trabajo? En 2023, en entrevista con ‘el Escorpión dorado’, Rubín dio a conocer que no recibía regalías de los primeros trabajos con Timbiriche, sin embargo, incursionó en otros negocios como gimansios, una marca de sombreros y su estudio musical. Además, también ha trabajado en diversas obras de teatro como Jesucristo Superestrella y Vaselina.

“La parte complicada es que no recibimos regalías de todo lo de Timbiriche, sí de todo lo nuevo que hacemos, justicia divina”, dijo en 2023 el cantante.

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