Mariana Seoane confirma que tiene novio, pero le llueven críticas, ¿es su colágeno? “Me lo merecía”

Mariana Seoane, una de las artistas más queridas en la industria, confirmó que tiene un nuevo novio después de que aseguró que no lo haría oficial hasta que “pegara el chicle”.

Cabe recordar que días atrás se dio a conocer en el programa Hoy que la intérprete de “Mermelada” se encontraba “contenta” porque estaba saliendo con alguien. Sin embargo, ahora que se dejaron ver juntos arriba del escenario, las preguntas no se han hecho esperar, principalmente respecto a la edad.

Mariana Seoane celebra nuevo romance. / FB: Mariana Seoane

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¿Cómo confirmó Mariana Seoane su nuevo noviazgo?

En un reciente encuentro con la prensa, Mariana Seoane, intérprete de ‘Una de dos’, aseguró que ya tiene novio, y aunque no quiso presentarlo, dejó claro que está feliz, pues aseguró que se trataba de una persona que le envió su mamá después de haber estado un rato soltera.

“Ya ven, ya tengo novio. Ya, pues ya sí lo presenté; ahí es oficial. Pues ya tenía rato sin novio, creo que me lo merecía. Y yo les dije que mi mamita me iba a mandar del cielo a alguien bueno y me lo mandó”. Mariana Seoane

Asimismo, aseguró que no tiene intenciones de ocultar nada sobre su romance y espera poderlo presentar muy pronto, aunque por el momento solo se han dejado ver juntos una vez. “Ya se los presentaré. Ustedes saben que yo no escondo las cosas”, afirmó.

Mariana Seoane asegura que no ocultará nada de su nuevo novio. / IG: @laseoaneoficial

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¿Cuál es la diferencia de edad entre Mariana Seoane y su nuevo novio?

En el mismo encuentro con la prensa, la felicidad de Mariana Seoane, actriz de ‘Por ella soy Eva’, se vio brevemente interrumpida ante la pregunta de una reportera por la edad de su pareja, ya que recientemente intercambiaron un romántico beso arriba del escenario.

Mariana Seoane compartió que sí es una persona menor, pero no por muchos años. Aunque el tema de la edad no es algo que le afecte, señaló que prefiere personas jóvenes porque considera que ella tiene mucha energía.

“Pero poquito, mi reina, cuatro años, no te creas que tanto”, respondió ante la pregunta de la reportera, y agregó: “Sí me gustan más jóvenes porque, ¿qué tal mi energía?”

Mariana Seoane confirma romance con alguien más joven. / Foto: Redes sociales

¿Qué temerario fue novio de Mariana Seoane?

Mariana Seoane ha compartido historias diferentes de amor con diferentes personalidades, aunque sus relaciones más conocidas en el espectáculo fueron con el productor Pedro Damián y el cantante Adolfo Ángel, conocido como “el Temerario mayor”.

En diferentes entrevistas, la cantante y actriz ha hablado abiertamente sobre su relación con ambos artistas, y aunque con Adolfo Ángel aún está en contacto algunas veces, es a Pedro Damián a quien considera uno de los hombres más importantes de su vida.

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Así lo dijo Mariana Seoane: