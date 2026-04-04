Nailea Norvind vive momento trágico en plena grabación de telenovela: Pedro Damián lo revela; ¿qué pasó?

Nailea Norvind, actriz de Rebelde y Mujer, casos de la vida real, vivió un trágico momento mientras grababa una telenovela con Pedro Damián. En medio de las jornadas de trabajo, una situación inesperada interrumpió el ritmo del set, ¿qué le pasó? Te contamos los detalles.

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¡Impacto total! Nailea Norvind enfrenta momento trágico en pleno rodaje. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Nailea Norvind?

Durante una entrevista con Shanik Berman, el productor Pedro Damián recordó uno de los momentos que marcaron su experiencia en el set de grabación, cuando recibió una llamada que interrumpió la jornada laboral.

Mientras trabajaba en una telenovela, sin revelar cuál fue, le informaron que la madre de la actriz Nailea Norvind, Eva Norvind, había fallecido, lo que provocó un cambio inmediato en el ambiente de trabajo.

De acuerdo con el testimonio del productor, tras recibir la noticia pidió que llamaran a Nailea para hablar con ella directamente. Al encontrarse, le comunicó lo sucedido en un espacio apartado del set. “Otra cosa muy fuerte que me pasó fue con Nailea Norvind, estábamos haciendo una telenovela, de pronto me llamaron por teléfono y me dijeron ‘Es que acaba de morir la mamá de Nailea, en el mar’”, relató Pedro Damián en entrevista con Shanik Berman.

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Nailea Norvind vivió un episodio que dejó a todos en silencio. Aquí lo que pasó. / Redes sociales

¿De qué murió la mamá de Nailea Norvind?

La persona a la que se referían era Eva Norvind, actriz y terapeuta sexual, quien murió el 14 de mayo de 2006 en las aguas de Zipolite. En ese momento, ella se encontraba desarrollando un proyecto documental titulado Born Without (Nacido sin…), enfocado en el actor y músico mexicano José Flores, mientras continuaba con su labor creativa.

Pedro Damián explicó que la reacción de la actriz Nailea Norvind al anuncio de la muerte de su mamá fue un momento difícil de describir, por lo que decidió indicarle que se retirara del lugar.

“Por favor, díganle a Nailea que venga por mí… y le dije ‘Oye, pasó esto’, su reacción fue difícil de expresar y le dije ‘Vete’”, destacó Pedro Damián.

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Eva Norvind, mamá de Nailea Norvind, murió ahogada. / Redes sociales

¿Quién era Eva Norvind, mamá de Nailea Norvind?

Eva Norvind era una actriz, escritora y creadora de origen noruego que desarrolló su trayectoria entre Europa y América. Nacida como Eva Johanne Chegodayeva Sakonskaya el 16 de febrero de 1944 en Trondheim, Noruega, provenía de una familia con vínculos artísticos y culturales: su padre tenía ascendencia rusa y su madre era escultora. Desde joven, su entorno estuvo ligado a la música y las artes, lo que marcó el rumbo de su vida profesional.

En sus primeros años, incursionó en el ámbito artístico con participaciones en cine y espectáculos en Europa. Formó parte del elenco del Folies Bergère y adoptó el nombre artístico con el que sería conocida. Más adelante viajó a Canadá y a Nueva York, donde trabajó como bailarina, y posteriormente llegó a México para estudiar español, país en el que inició su carrera como actriz y participó en diversas producciones cinematográficas, además de presentarse en centros nocturnos de la capital.

Durante su estancia en México, su presencia también generó polémica al abordar temas relacionados con el control de la natalidad en televisión, lo que derivó en medidas que limitaron temporalmente su aparición en ese medio. Con el paso del tiempo, amplió su actividad profesional hacia la fotografía, el periodismo y la distribución cinematográfica, colaborando en proyectos entre Europa y América, y manteniendo un vínculo constante con distintas disciplinas creativas.

En 1970 nació su hija, la actriz Nailea Norvind, en la Ciudad de México. Años después, Eva Norvind regresó a Estados Unidos para estudiar cine en la Universidad de Nueva York, donde también cursó estudios en sexualidad humana y psicología forense. A lo largo de su vida, desarrolló proyectos relacionados con el análisis de la sexualidad, la escritura y el cine, consolidando una trayectoria diversa que abarcó distintos ámbitos profesionales.

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