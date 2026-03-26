Esposo de Rocío Dúrcal: ¿murió de amor? Así fueron los últimos días de Junior, cuyo cuerpo encontró su jardinero

Durante años, Antonio Morales Barretto, más conocido como Junior, fue sinónimo de talento, amor y estabilidad. Tras la muerte de Rocío Dúrcal, su vida cambió para siempre. Cuando su jardinero encontró su cuerpo sin vida, las preguntas no tardaron en surgir: ¿murió de tristeza?, ¿de amor?, ¿o fue una causa natural? Te contamos qué ocurrió realmente con el esposo de la cantante española y cómo vivió sus últimos años marcados por la ausencia de la mujer de su vida.

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¿Quién fue Antonio Morales Barretto, Junior, esposo de Rocío Dúrcal?

Antonio Morales Barretto, conocido artísticamente como Junior, fue uno de los compositores e intérpretes más importantes que dio España en el siglo XX. Nació en Manila, Filipinas, en 1943, pero fue en España donde construyó una carrera que marcó un antes y un después en la balada romántica y el pop en español.

Junior formó parte de agrupaciones icónicas como Los Pekenikes y Los Brincos, bandas que definieron el sonido juvenil de los años 60 y lo colocaron como uno de los artistas más admirados de su generación. Su talento compositivo, carisma escénico y sensibilidad musical lo llevaron a ser comparado con referentes internacionales del rock y la balada.

Sin embargo, más allá del éxito profesional, su nombre quedaría ligado para siempre al de Rocío Dúrcal, con quien protagonizó una de las historias de amor más sólidas y admiradas del mundo del espectáculo.

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¿Cómo fue el matrimonio de Junior y Rocío Dúrcal y por qué se volvió legendario?

Junior y Rocío Dúrcal se casaron en 1970, iniciando una relación que se mantuvo firme durante 36 años, algo poco común en la industria del entretenimiento. Su matrimonio fue sinónimo de estabilidad, respeto y complicidad, alejados de escándalos y polémicas.

Tras el nacimiento de sus hijos, Antonio Morales tomó una decisión que sorprendió a muchos: pausó su carrera como solista para dedicarse de lleno al manejo y producción de la trayectoria artística de Rocío Dúrcal. Gracias a su visión y apoyo, la cantante logró una exitosa internacionalización, especialmente en México, donde se convirtió en un ícono de la ranchera.

Fruto de su relación nacieron tres hijos:



Carmen Morales encontró su camino frente a las cámaras y logró hacerse de un nombre propio como actriz

encontró su camino frente a las cámaras y logró hacerse de un nombre propio como actriz Antonio Morales Jr. optó por un perfil más discreto, desarrollándose entre proyectos empresariales y musicales;

optó por un perfil más discreto, desarrollándose entre proyectos empresariales y musicales; Shaila Dúrcal siguió los pasos de sus padres sobre los escenarios, consolidándose como cantante y conquistando al público con su propia voz.

La familia proyectaba una imagen unida y armoniosa… hasta que la tragedia tocó su puerta.

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¿Qué pasó con Junior tras la muerte de Rocío Dúrcal en 2006?

La muerte de Rocío Dúrcal en 2006 marcó un antes y un después en la vida de Junior. La cantante murió tras luchar contra el cáncer, dejando un vacío imposible de llenar para su esposo, quien nunca ocultó el profundo dolor que le dejó su partida.

Personas cercanas aseguraron que Antonio Morales cayó en una etapa de profunda melancolía, aunque siempre procuró mantener viva la memoria de Rocío y proteger el legado artístico que construyeron juntos. A pesar del golpe emocional, se mantuvo cercano a sus hijos y continuó siendo el guardián del nombre de Dúrcal.

Durante esos años, Junior optó por una vida discreta, lejos de los reflectores, concentrado en su familia y en recordar a la mujer que fue el amor de su vida. Para muchos, su corazón nunca logró sanar del todo.

¿Cómo murió Antonio Morales Barretto y qué pasó el día que encontraron su cuerpo?

Antonio Morales Barretto falleció el 15 de abril de 2014, a los 70 años de edad, en su residencia de Madrid, España. El hallazgo de su cuerpo generó impacto y especulaciones debido a un detalle que rápidamente llamó la atención: fue su jardinero quien lo encontró sin vida.

De inmediato surgieron rumores que vinculaban su muerte con la tristeza acumulada tras la pérdida de Rocío Dúrcal. Sin embargo, las autoridades médicas fueron claras. Tras realizarse la autopsia correspondiente, los doctores confirmaron que la muerte de Junior se debió a causas completamente naturales.

Aunque no hubo signos de violencia ni circunstancias sospechosas, la narrativa de que “murió de amor” se quedó grabada en el imaginario del público, debido al profundo vínculo que mantuvo con Rocío hasta el final de sus días.

Cabe destacar que, la muerte de Junior ha retomado fuerza en estos días en la conversación pública justo ahora que el legado de Rocío Dúrcal vuelve a colocarse en el centro del reflector. Y es que para 2025 se tiene previsto el lanzamiento de un documental oficial que repasará la vida y carrera de “la española más mexicana”, proyecto encabezado por su hija Shaila Dúrcal y realizado de la mano de Sony Music.

Este anuncio ha reavivado el interés no solo por la figura de Rocío, sino también por la historia de amor que construyó con su esposo, cuyos últimos días siguen despertando curiosidad entre sus seguidores.