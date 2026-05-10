Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera, se divorcia tras 15 años de matrimonio, revelan, ¿cuál es la razón?

Un nuevo escándalo se cierne sobre la dinastía Rivera. Y es que recientemente ha circulado la versión de que, presuntamente, Rosie Rivera, hermana de la fallecida Jenni Rivera, estaría divorciándose de su esposo, Abel Flores, tras 15 años de matrimonio.

Según información de Javier Ceriani, esta separación podría ser la definitiva. Esto es todo lo que se sabe sobre la presunta separación de Rosie y su esposo.

Rosie Rivera y su esposo / Redes sociales

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¿Qué se sabe sobre la presunta separación entre Rosie Rivera y su esposo?

De acuerdo con Javier Ceriani, la relación entre Rosie Rivera y su esposo, Abel Flores, venía enfrentando problemas desde hacía algunos meses y actualmente estarían “separados”.

“Rosie está pasando por un momento muy complicado. Hay una crisis. Están separados hoy”. Javier Ceriani

Mencionó que esta habría sido la razón por la que Rosie habría cerrado sus cuentas en redes sociales de manera temporal. Y es que, al parecer, habría sido como una forma de evitar el escándalo si se llegaba a filtrar el tema de su aparente divorcio.

No dio muchos detalles del motivo de la presunta separación. Sin embargo, dejó ver que la mujer fue quien tomó la decisión. Aparentemente, la solicitud de divorcio aún no habría comenzado formalmente, por lo que existiría una posibilidad de reconciliación.

“Mañana se puede reconciliar. Él, cuando ve que ella cerró sus cuentas y va en serio con el divorcio, se arrodille con Biblia en mano y le diga: ‘Perdóname, voy a cambiar. Discúlpame, voy a prestarte atención a lo que esté pasando y sigamos adelante’”,expresó.

Hasta el momento, Rosie Rivera no ha mencionado nada sobre este rumor. En tanto que sus redes sociales han vuelto a estar activas.

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¿Cuándo se separaron Rosie Rivera y su esposo, Abel Flores?

Rosie Rivera y Abel Flores se casaron en 2011. Fruto de su unión, tuvieron dos hijos, a la par que él aceptó a la hija que ella tuvo de una relación anterior. En los últimos años, ambos se han enfocado a la iglesia; mientras que Rosie da discursos motivacionales, Abel escribe alabanzas a Dios.

Hace algunos años, la hermana de Jenni Rivera confesó que estuvo cerca del divorcio por la adicción que tenía su esposo a las apuestas. Dijo que fue gracias al “poder de Dios” que lograron pasar esa crisis y continuar en un matrimonio feliz.

“Estoy feliz con él y ha sido una relación difícil. He tomado decisiones que otras personas no entienden, pero yo he decidido estar 100% comprometida con mi pacto con Dios. Ha habido muchas pruebas por ambas partes, pero yo veo en él al hombre que yo quise. Estoy feliz. En un momento estuvimos separados tres meses y decidí otra vez renovar ese pacto”, declaró en 2024.

Si bien en ese momento no quiso dar mayores detalles, Javier Ceriani informó que, presuntamente, la separación se dio después de que Rosie descubriera que su esposo había robado dinero.

Rosie Rivera y su esposo / Redes sociales

¿Quién es Rosie Rivera?

Rosa Amelia Rivera Saavedra, mejor conocida como Rosie Rivera , es una cantante y empresaria estadounidense.

Actualmente tiene 44 años.

Es hermana de la fallecida Jenni Rivera. También fue directora de sus empresas.

Se le ha visto en algunos proyectos como ‘I love Jenni’ y ‘Top Chef VIP’.

En 2016, publicó un libro en el que habla, entre otras cosas, del abuso que sufrió a manos de su excuñado.

Está casada con Abel Flores. Tiene tres hijos.

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