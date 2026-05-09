10 de mayo: Las mamás famosas que murieron y dejaron un vacío en sus hijos

La historia del espectáculo ha estado marcado por momentos felices en días especiales, tal es el caso del 10 de mayo, pero también por algunas tragedias que pese a los años siguen presentes.

Con motivo del Día de las Madres, es habitual que distintas cadenas de televisión realicen programas especiales para celebrar a las famosas. Ese tipo de eventos también dan la pauta para recordar a las artistas que partieron dejando un vacío en sus hijos.

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Mariana Levy, una de las actrices más recordadas tras su muerte.

¿Quiénes son las mamás famosas que murieron cuando sus hijos aún eran pequeños?

Mariana Levy

Mariana Levy falleció a los 39 años de edad en la Ciudad de México. La actriz mexicana perdió la vida por un infarto fulminante causado por un colapso cardíaco. Durante la tragedia que marcó al mundo del espectáculo, Mariana Levy partió dejando a tres pequeños en la orfandad.

La mayor de ellos es Mariana López Levy, quien entonces tenía 9 años, le sigue, Paula Fernández Levy, de 3 años, y finalmente José Emilio Fernández Levy, quien apenas tenía 9 meses de nacido.

Mariana Levy y Talina Fernández, ambas dejaron un importante legado en el entretenimiento mexicano. / Liliana Carpio, Archivo TVNotas y redes sociales

Edith González

El 13 de junio de 2019, Edith Gónzalez perdió la vida luego de una larga lucha contra el cáncer de ovario que la acompañó por tres años. Al momento de su partida, su hija Constanza Creel tenía 14 años, desde entonces, se ha mantenido fuera del ojo público, pero las pocas veces que ha sido vista ha sorprendido con su gran parecido físico a la artista.

Cabe mencionar que Edith Gónzalez pidió no depender de un soporte vital, por lo que la familia decidió desconectarla de los aparatos médicos y despedirla rodeada de sus seres queridos de la manera más privada posible.

La actriz Edith González perdió a batalla contra el cáncer de ovario en 2019. / La actriz Edith González perdió a batalla contra el cáncer de ovario en 2019.

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Lorena Rojas

Lorena Rojas perdió la vida en febrero de 2016 tras una batalla contra el cáncer que inició el 2008. Su partida causó gran impacto en el entretenimiento, pues tan solo un par de años antes cumplió su sueño de ser madre.

Al momento de su muerte, la pequeña tenía menos de dos años, por lo que quedó bajo los cuidados de Mayra Rojas, hermana de la actriz y quien se convirtió en su mamá legalmente en 2018.

Lorena Rojas junto a su hermana Mayra Rojas, quien quedó a cargo de su hija. / Redes sociales

Jenni Rivera

Una de las partidas que más ha generado impacto en el mundo del espectáculo es la de Jenni Rivera, quien perdió la vida a los 43 años el 9 de diciembre de 2012.

Además de su talento en el regional mexicano, uno de los aspectos por los que más era conocida era su faceta como mamá de Chiquis, Jacqie, Michael, Jenicka y Johnny

Jenni Rivera falleció en diciembre de 2012. / Foto: FB/Jenni Rivera

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¿Qué mamá famosa murió recientemente y su caso sigue generando impacto?

Uno de los fallecimientos recientes que sigue generando impacto en el mundo del espectáculo es el de la actriz Renata del Castillo. Después de una larga lucha contra el cáncer cervicouterino, Castillo perdió la vida en abril de 2025.

Meses después de su partida, la situación de su hijo se volvió tema de la opinión pública, pues diversos medios reportaron que había sido despojado de un departamento ubicado en la Ciudad de México. Ante la situación, se comenzó una subasta entre amigos y colegas de la artista para poder ayudar con los gastos al pequeño.

Renata del Castillo falleció en 2025, y desde entonces, el caso de su hijo sigue generando impacto. / Zoom y redes sociales / Contamos con permiso para publicar al menor

¿Cuál es el origen del Día de la Madre?

La fecha se adoptó oficialmente en México en 1922 .

. La celebración fue promovida por Rafael Alducin y José Vasconcelos .

y . El día 10 de mayo

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