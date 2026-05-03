Talina Fernández y el calvario que vivió tras la muerte de Mariana Levy: “Su profundo dolor”

Hace unos días, se cumplieron 21 años desde la inesperada muerte de Mariana Levy. Una de las que más sufrió con esta pérdida fue su madre, la también fallecida Talina Fernández. Durante las vísperas del aniversario luctuoso de la actriz, muchos colegas de Fernández recordaron el gran calvario que sufrió por el deceso de su hija, hecho del cual nunca pudo recuperarse completamente.

Talina Fernández y Mariana Levy / Redes sociales

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¿Cómo murió Mariana Levy, hija de Talina Fernández?

Mariana Levy murió el 29 de abril de 2005, a la edad de 39 años. Ese día, la actriz, su esposo e hijos estaban viajando a Six Flags México para celebrar el cumpleaños de uno de sus vástagos. En algún punto, otro carro se les acercó y un individuo bajó a querer asaltarlos a punta de pistola.

La también cantante salió del vehículo y se dirigió a una patrulla cercana para pedir ayuda. El criminal huyó de la escena, en tanto que Levy le comentó a su esposo que estaba a punto de desmayarse.

Si bien los servicios de emergencia llegaron y pudieron trasladarla al hospital más cercano, nada se pudo hacer por ella. La causa oficial del deceso fue un infarto causado por una crisis de nervios.

La autoridad logró detener a cuatro involucrados en el asalto. Los imputados admitieron su culpabilidad y recibieron diversas sentencias. Por otra parte, el cuerpo de Mariana fue cremado y su madre, Talina Fernández, conservó las cenizas hasta 2022, cuando decidió esparcirlas en un bosque del Desierto de los Leones, en CDMX. Fernández murió un año después.

Mariana Levy / Mezcalent/Redes sociales

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Así fue el calvario de Talina Fernández tras la muerte de Mariana Levy

En diversas ocasiones, Talina Fernández dejó ver que seguía muy afectada por la muerte de Mariana Levy. Cada año la recordaba con cariño y, en entrevistas, expresaba que su hija era una persona maravillosa.

Ahora que se cumplieron 21 años desde la muerte de Levy, algunos colegas del medio artístico recordaron el gran sufrimiento que vivió Talina por esta pérdida. El periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que nunca había visto a una mujer “con tanto dolor”.

“Nunca voy a olvidar el día del velorio de Mariana, en casa de Talina. Nunca he visto a una mujer con tanto dolor en mi vida como Talina Fernández. Me decía: ‘Ven, Gustavo’. Me jaló al féretro a donde estaba Mariana y abrió la caja. Estaba Mariana, parecía dormida. Talina lloraba y caían las lágrimas sobre el vidrio y me decía: ‘Cuéntale algo, Gustavo. Cuéntale un chiste o un chisme, tú siempre la hacías reír’. Y lloraba Talina de una manera como nunca he visto llorar a nadie”. Gustavo Adolfo Infante

Por su parte, una conductora de ‘Venga la alegría’ contó que, en su momento, Luz Elena González, quien estuvo presente cuando se dio la noticia sobre la muerte de Mariana en el programa ‘Nuestra casa’, le platicó cómo vio a Talina en el funeral de su hija.

“De lo que recuerda Luz Elena es que ve a Mariana Levy, porque era todavía el momento muy privado de la familia. Ella alcanzó a verla y le marcó muchísimo cómo Talina llegó y dijo: ‘Acérquense todos los Levy’. Les pidió que se acercaran a rezar. En medio de su profundo dolor tenía una fuerza inquebrantable para despedir a su hija”, expresó.

Mariana Levy / Mezcalent/Redes sociales

¿Cuándo murió Talina Fernández, mamá de Mariana Levy?

Talina Fernández murió el 28 de junio de 2023, a los 78 años, tras ser hospitalizada de emergencia. Semanas antes, la propia Talina había mencionado tener malestares: “He estado malita de salud. Estoy con varios médicos diferentes y no le atinan. Estoy muy débil, no quiero salir, ni subir ni nada... Estoy como aguada”, manifestó.

Su hijo, Coco Levy, fue quien confirmó la noticia y mencionó que su mamá había sido diagnosticada con leucemia.

“Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido, no la esperábamos, no la vimos venir, no supimos cómo degeneró tanto, empezó con una debilidad hace un mes, se tornó en una cosa que creo que se llama mielosis displásica y terminó siendo leucemia, hizo que su sangre ya no funcionara”, expresó en ese momento.

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