Hija de Edith González reaparece sorprende por su impresionante parecido con la actriz: Video

Constanza, hija de Edith González, reapareció recientemente en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue interceptada por la prensa en busca de alguna declaración. Sin embargo, la joven dejó ver su evidente incomodidad ante las cámaras y prefirió no responder a los cuestionamientos.

Fuera de de su reacción, lo que realmente llamó la atención fue el impactante parecido físico con su madre. En redes sociales, usuarios no solo destacaron que luce muy similar a Edith González, sino que incluso aseguraron que su voz también es sorprendentemente parecida, desatando una ola de comentarios en redes sobre su asombroso parecido.

La actriz Edith González perdió a batalla contra el cáncer de ovario en 2019.

¿De qué murió Edith González?

Edith González murió a los 54 años el 13 de junio de 2019, a causa de cáncer de ovario. Edith luchó contra el cáncer desde 2016 hasta su fallecimiento. Durante este tiempo, se sometió a varios tratamientos, incluyendo cirugía y quimioterapia, y mantuvo una actitud positiva, compartiendo sus experiencias y ofreciendo apoyo a otros pacientes.

En 2017, en entrevista con la revista ‘Quién’, Edith relató que se dio cuenta que algo no andaba bien cuando al regresar de un viaje de trabajo comenzó a sentir fuertes dolores de espalda y estómago, por lo que consultó a su gastroenterólogo de confianza, quien solicitó estudios que más tarde confirmarían la presencia de cáncer. En la década de los 90 confesó que su papá había muerto por la misma enfermedad, aunque no dijo en qué parte se alojó en él. “A mi papá, los últimos dos años de su vida, le declararon un cáncer terriblemente agresivo”, dijo en el programa ‘El show de Cristina’.

Edith estuvo casada sus últimos años de vida con el economista Lorenzo Lazo, quien actualmente mantiene un noviazgo con otra figura del mundo del espectáculo mexicano, la conductora Luz Blanchett con quien lleva una relación de poco más de un año y con la que comparte viajes y una relación discreta.

Hija de Edith González reaparece y asombra con tremendo impacto / Instagram

Así reapareció Constanza, hija de Edith González

Constanza Creel, hija de la fallecida actriz Edith González, reapareció públicamente a sus 21 años y causó revuelo por el sorprendente parecido que conserva con su madre. La joven fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde algunos reporteros intentaron obtener declaraciones sobre la fundación en honor a su madre.

La joven educada, pero muy reservada, respondió con un breve “sin comentarios”, la misma frase que Edith solía utilizar cuando prefería no profundizar ante la prensa, siguió su camino, se puso la gorra de su sudadera y agregó: “Por favor no quiero hablar ahorita”.

El gesto no pasó desapercibido, pues no solo comparte el innegable parecido físico con la actriz, sino también ciertos gestos y la forma de hablar que recuerdan inevitablemente a su madre.

Una de las reporteras que intentaba entrevistarla, le dijo “Eres muy parecida a tu mami” a lo que Costanza respondió cordial “Gracias”.

¿Qué ha sido de Constanza, hija de Edith González tras su muerte?

Constanza, hija de la actriz fallecida Edith González y de Santiago Creel, ha preferido mantenerse lejos del medio. Sin embargo, en fechas recientes ha tenido algunas apariciones que despertaron el interés de la prensa.

A diferencia de su madre, Constanza ha decidido llevar una vida discreta. Mantiene sus redes sociales en privado y nunca ha dado entrevistas..

Tras la muerte de Edith González en 2019, quedó bajo el cuidado de su padre, Santiago Creel. Actualmente lleva una vida tranquila, enfocada en sus estudios y en proyectos personales.

Se ha dado a conocer que Constanza participa en la creación de una fundación dedicada a la investigación y prevención del cáncer de ovario, como homenaje a Edith González.

Al alcanzar la mayoría de edad —hoy tiene 21 años—, se informó que tomó posesión de la herencia que le dejó su madre. Sin embargo, se desconocen muchos detalles sobre su vida, sus estudios.

