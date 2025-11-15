Triunfó con Eduardo Palomo y Edith González, pero desapareció: ¿dónde está Ana Colchero?

Ana Colchero fue una de las figuras más destacadas de la televisión mexicana en los años 90. Su talento, elegancia y fuerte presencia escénica la convirtieron en una de las villanas más queridas y recordadas de la época. Con papeles que marcaron toda una generación, la actriz logró dejar una huella imborrable en la pantalla chica.

Su interpretación como Aimée de Altamira en “Corazón salvaje”, al lado de Eduardo Palomo y Edith González, la lanzó al estrellato y la posicionó como una de las actrices más admiradas del momento. Además, su participación en telenovelas como “Alondra” y “Nada personal” la consolidaron como una estrella de los melodramas.

Ana Colchero actriz de Corazón salvaje

Ana Colchero, la actriz que brilló en “Corazón Salvaje” y Nada personal

Ana Colchero comenzó su carrera a los 19 años, participando en la telenovela “Los años perdidos”, donde compartió créditos con grandes figuras como Silvia Pasquel y Rogelio Guerra.

Poco después, formó parte de “Yo no creo en los hombres” y “El destino”.

Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 1993 con “Corazón salvaje”, donde dio vida a Aimée de Altamira, una mujer ambiciosa y manipuladora que se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos de las telenovelas mexicanas.

Gracias a este papel, Ana Colchero se consolidó como una de las actrices más importantes de la década.

Posteriormente, protagonizó “Alondra”, una historia de época que fue un éxito rotundo en México y en varios países de Latinoamérica.

Su talento llamó la atención de TV Azteca, donde participó en “Nada personal”, una telenovela que abordó temas políticos y de corrupción, dándole vida a la periodista Camila de los Reyes.

Ana Colchero se alejó de las telenovelas tras varios éxitos en la pantalla chica.

¿Por qué Ana Colchero se retiró de la actuación?

A pesar del éxito, Ana Colchero decidió alejarse de los melodramas. Durante las grabaciones de “Nada personal”. Tuvo diferencias con la televisora del Ajusco y presentó una demanda por incumplimiento de contrato.

Debido a esto, abandonó el proyecto antes de terminarlo y fue reemplazada por Christianne Gout. El proceso legal duró varios años, pero finalmente Ana ganó la demanda.

Después de este conflicto, la actriz optó por dar un paso al costado en su carrera artística y concentrarse en otros intereses personales.

También protagonizó producciones internacionales como “Isabella, mujer enamorada”, en Perú, y participó en teatro con obras como “Don Juan Tenorio” y “La señorita Julia”. Su última aparición en pantalla fue en la película “El columpio del diablo”. (2002).

Ana Colchero actriz de Corazón salvaje

¿Qué fue de Ana Colchero, actriz que se dejo las telenovelas por el activismo social?

Lejos de la televisión, Ana Colchero encontró una nueva pasión en la escritura. Desde 2006 ha publicado varios libros, entre ellos “Entre dos fuegos”, “Los hijos del tiempo”, “Nacemos muertos”, “Por mi propia mano” y “El misterio del Chez Rostand”.

En sus obras aborda temas sociales, reflexiones humanas y la búsqueda del sentido de vida.

Además, se ha involucrado en causas sociales y de defensa de los derechos de las mujeres, colaborando con fundaciones dedicadas a apoyar a víctimas de violencia.

En redes sociales, Ana Colchero ha sido muy discreta: su última publicación en Instagram fue en agosto de 2020, donde compartió una foto en blanco y negro.

Desde entonces, al igual que con Adela Noriega nada se sabe de ella, pero su legado como actriz ha dejado una fuerte huella por la cual muchos fans aún recuerda y se cuestionan qué será de la actriz.

