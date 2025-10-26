¿Shaila Dúrcal vs Ángela Aguilar? Hija de Rocío Dúrcal reacciona a la nueva versión de La gata bajo la lluvia

La polémica por el tema “Invítame a un café” volvió a encender las redes, y esta vez no fue por la música electrónica ni por el regional mexicano, sino por el nombre que Ángela Aguilar decidió darle a su reinterpretación de “La gata bajo la lluvia”, el clásico inmortalizado por Rocío Dúrcal. ¿La cereza del pastel? La reacción de Shaila Dúrcal, hija de la icónica cantante, quien no se guardó nada y soltó una frase potente.

La polémica por el tema volvió a encenderse justo cuando Ángela Aguilar recibió el galardón La Musa Elena Casals 2025. La coincidencia no pasó desapercibida, y muchos ya están enojados.

Ángela Aguilar reaparece en redes con un nuevo look. / Instagram: @angela_aguilar

¿Por qué Ángela Aguilar le cambió el nombre a “La gata bajo la lluvia”?

Ángela Aguilar explicó que el cambio de título fue por temas de derechos de autor. Según ella, su intención nunca fue apropiarse del clásico, sino rendir homenaje a Rocío Dúrcal, una de sus artistas favoritas. “Cuando llegué al estudio con Steve Aoki, él me preguntó qué artista me gustaba y de inmediato mencioné a Rocío Dúrcal”, declaró Ángela.

La producción, que fusiona el regional mexicano con la electrónica, también contó con la participación de Pepe Aguilar, quien ayudó en la adaptación del tema. La idea era conectar el legado musical familiar con las tendencias actuales, pero el resultado fue una mezcla que no todos recibieron con entusiasmo.

El nuevo título, “Invítame a un café”, generó confusión y molestia entre quienes consideran que la canción original tiene un peso emocional y cultural que no puede ser alterado tan fácilmente. Y aunque Ángela insiste en que se trata de un homenaje, el registro oficial del tema bajo su nombre encendió las alarmas.

Así suena “Invítame a un café”, la polémica colaboración entre Steve Aoki y Ángela Aguilar:

¿Qué dijo Shaila Dúrcal sobre el cambio de nombre?

La reacción de Shaila Dúrcal no tardó en viralizarse. Aunque la colaboración entre Ángela Aguilar y Steve Aoki se estrenó en 2023 y las declaraciones de Shaila también, resurgieron en redes tras la nueva ola de críticas. Durante un encuentro con la prensa, la hija de Rocío Dúrcal mostró sorpresa y soltó una frase que muchos interpretaron como una indirecta:

“Creo que le cambiaron el nombre, ¿no? No sé hasta qué punto se pueda, no sé cómo se llama”, dijo con humor.

Cuando un reportero le aclaró que el tema ahora se llama “Invítame a un café”, Shaila respondió sin filtro:

“Ah, mira, qué creatividad, lo escuché porque lo publicó él, yo sigo a Steve Aoki. Hubiera quedado mejor si lo hubiera hecho yo. Ahora voy a hablar con Guetta a ver qué onda”. Shaila Dúrcal

La frase “hubiera quedado mejor si lo hubiera hecho yo” fue suficiente para que los fans comenzaran a especular sobre una posible molestia por parte de Shaila, aunque ella también reconoció la importancia de acercar la música a nuevas generaciones:

Shaila Dúrcal “Está bonito hacer remix, es importante seguir llegando a la gente joven, mi madre era una de las más grandes y creo que eso es importante, contagiar de la música mexicana”.

¿Ángela Aguilar registró “Invítame a un café” como si fuera suya?

La polémica se intensificó en 2025 cuando Javier Ceriani aseguró que el tema “Invítame a un café” aparece registrado oficialmente bajo el nombre de Ángela Aguilar. Esta revelación coincidió con la entrega del premio La Musa Elena Casals, lo que muchos interpretaron como una validación institucional de una apropiación musical.

Las críticas no se hicieron esperar. En redes sociales, usuarios acusaron a Ángela de querer “borrar” el legado de Rocío Dúrcal, mientras otros defendieron su derecho a reinterpretar canciones desde una perspectiva moderna. Sin embargo, el hecho de que el título original haya sido cambiado y que el nuevo esté registrado a nombre de Ángela, dejó un sabor amargo entre los seguidores de la música romántica.

La controversia solo deja una pregunta en el aire ¿Hasta dónde puede llegar un artista al rendir homenaje sin caer en la apropiación?