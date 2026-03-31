¿Cómo murió Jesús Sanz, ‘el Chepas’, guitarrista de la banda ‘Lujuria’? Esto es todo lo que se sabe

La industria musical se encuentra de luto ante la muerte de Jesús Sanz, ‘el Chepas’, considerado como todo un referente en heavy metal y del rock a nivel internacional. El integrante de la banda ‘Lujuria’ falleció a los 61 años de edad, tras más de tres décadas de trayectoria artística. Esto es lo que se sabe.

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¿De qué murió Jesús Sanz ‘el Chepas’, integrante de la banda ‘Lujuria’?

A través de redes sociales, Óscar Sancho, vocalista de ‘Lujuria’, dio a conocer que Jesús Sanz, ‘el Chepas’, murió el pasado 30 de marzo. El cantante le dedicó unas emotivas palabras de despedida, en las que recordó su gran amistad y experiencia en los escenarios.

“Jesús. Tu madre y tu padre te pusieron Jesús porque naciste en Navidad, tus amigos te pusieron Chepas porque son unos vagos, pero te adoran… Nos convertimos en hermanos, nos quisimos a muerte, nos odiamos algunos días, vivimos las cosas más surrealistas, más divertidas, más alucinantes que pudimos soñar”, expresó.

Si bien no mencionó la causa, diversos medios han reportado que Jesús llevaba tiempo luchando contra un tipo de cáncer no especificado.

Tanto colegas como fans han usado sus plataformas para lamentar el hecho y solidarizarse con la familia en estos momentos tan dolorosos. Los fanáticos han asegurado que Jesús era una persona muy “amable” que, pese a la fama, siempre se dio tiempo para convivir con sus seguidores.

La familia del artista no se ha pronunciado, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

Jesús Sanz ‘el Chepas’ / Redes sociales

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¿Cuál era el estado de salud de Jesús Sanz ‘el Chepas’, integrante de la banda ‘Lujuria’?

Tras confirmar el fallecimiento de Jesús Sanz ‘el Chepas’, la agrupación ‘Lujuria’ compartió una especie de “carta” en la que revela cómo fue que el guitarrista descubrió su enfermedad y la manera en la que afrontó su condición.

Sin especificar fechas, relataron que el artista había ido al hospital a revisarse por dolores de espalda. Durante los exámenes de rutina, le confirmaron que tenía cáncer, aparentemente, en fase terminal. Al momento de contárselo a sus compañeros, Chepas mostró una actitud positiva y hasta bromeó un poco con el asunto.

“Dolores de espalda, tal vez una lumbalgia... entraste en el hospital a ver qué tenías y ya no saliste. Cuando te miraron, el puto cáncer había avanzado por todo el cuerpo. No había nada que hacer”, relataron.

Dejaron ver que la celebridad había tenido tiempo de “despedirse” de todos sus allegados. Y es que, al parecer, la enfermedad estaba llegando a un punto crítico.

Grupo Lujuria “El sábado estábamos Maikel, Begoña y yo contigo. Estabas bastante sedado, pero abrías los ojos. Maikel te cogía la mano y te daba las gracias por todo lo que has significado en nuestras vidas. Parecías sonreír. púa. Extendiste el brazo izquierdo y diste unos guitarrazos para después levantar el puño al cielo. Begoña, Maikel y yo nos miramos complacidos. Esa noche dormí algo mejor, yo no sabía cómo se muere un tío, pero sí cómo se muere un rockero de pura cepa. Dando un guitarrazo y levantando el puño”

Grupo lujuria / Redes sociales

¿Quién era Jesús Sanz ‘el Chepas’, integrante de la banda ‘Lujuria’?

Jesús Sanz ‘el Chepas’ fue un músico conocido por haber sido fundador y guitarrista de la banda ‘Lujuria’. Es originario de Segovia, España, y, a lo largo de 36 años, logró consolidarse como una de las figuras del rock y heavy metal más importantes de las últimas décadas.

Algunos de sus álbumes más importantes fueron:

Cuentos para mayores (1995)

Y la yesca arderá (2006)

Pese a ser una figura musical muy reconocida, siempre trató de mantener oculta su vida privada. De acuerdo con lo dicho por sus colegas, era una persona muy amable que amaba a su familia y daba todo de sí en la música.

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