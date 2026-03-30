Muere querida conductora mexicana tras una larga batalla contra el cáncer; condujo “Fiebre del 2", ¿quién era?

A meses de la muerte de Déborah Estrella, conductora mexicana de Televisión, nuevamente se reporta el fallecimiento de otra personalidad de los programas y la farándula nacional.

El mundo del espectáculo mexicano vuelve a vestirse de luto. La tarde de este lunes se dio a conocer la muerte de una reconocida conductora del canal de Las estrellas, quien falleció a los 74 años tras enfrentar una batalla contra el cáncer. Conductores y colaboradores recordaron su legado en la televisión nacional. Te decimos quién era.

Silueta mujer y moño / Canva

¿Qué conductora mexicana murió tras luchar contra el cáncer?

El pasado fin de semana se confirmó la muerte de Chela Braniff, una querida conductora que se convirtió en un rostro familiar de la televisión mexicana, gracias a su participación en programas musicales y de concurso en las décadas de los 70 y 80.

Aunque su imagen quedó ligada principalmente a su faceta como conductora y bailarina, Chela Braniff también desarrolló una carrera en el ámbito de la producción televisiva, particularmente como diseñadora de vestuario.

Braniff luchó contra una fuerte enfermedad, la cual, la llevó a fallecer a los 74 años de edad.

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Muere Chela Graniff / LinkedIn: Graciela Graniff

¿Qué tipo de cáncer padecía Chela Braniff, conductora que murió?

Se sabe que Chela Braniff padecía cáncer desde hace tiempo, pero nunca se detalló en qué parte de su cuerpo lo sufría.

En Ventaneando, programa que dio a conocer la noticia, Pedro Sola recordó la relevancia del programa Fiebre del 2, en el que Braniff conducía y que se convirtió en uno de los favoritos del público nacional: “ Los que vivimos en los 70 recordamos ese programa… era un programa musical brutal, de concurso de baile. Ella y Fito lo hacían muy bien ”, dijo Sola.

Chela Braniff, conductora de Fiebre del 2, muere / Redes sociales y canva

En los últimos años, Braniff se mantuvo alejada del espectáculo y los medios de comunicación. Según información de Radio Fórmula, la comunicadora se dedicó a viajar y compartir momentos de su vida personal.

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¿En qué programas participó Chela Braniff?

Chela Braniff se consolidó como una de las personalidades más recordadas de la televisión mexicana gracias a su participación en el programa Fiebre del 2, una producción que debutó en 1979 por el canal de Las estrellas.

Su trabajo incluyó participación en proyectos como La secta del Sargón y La hora marcada, producciones que forman parte de la historia de la televisión mexicana. A lo largo de los años, su talento se extendió más allá de la pantalla, contribuyendo al desarrollo visual de distintos contenidos entre finales de los años 70 y principios de los 90.

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