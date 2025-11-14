Muere conductora de televisión y chef a los 43 años en trágico accidente aéreo; esto es todo lo que se sabe

El mundo del entretenimiento se viste de luto. Y es que, al igual que la presentadora mexicana Débora Estrella, Mynie Steffens, una chef profesional y conductora de televisión, pierde la vida en un trágico accidente aéreo. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Cómo murió la conductora Myrnie Steffens?

De acuerdo con el reporte de sitios como TMZ, los hechos ocurrieron el 10 de noviembre. Myrnie Steffens, quien también era piloto, estaba realizando un vuelo en helicóptero por Patensie, provincia de Cabo Oriental en Sudáfrica, para fumigar unos cultivos.

En algún punto, chocó contra unos cables eléctricos, lo que provocó que se estrellara contra una granja. Se reportó que la mujer era la única tripulante y que habría muerto de manera instantánea.

“La presentadora de televisión y chef Mynie Steffens ha sido identificada como la piloto de fumigadores de 43 años que perdió la vida en un accidente de helicóptero”, reportaron.

Por otra parte, la División de Investigaciones de Accidentes e Incidentes (AIID), perteneciente a la Autoridad de Aviación Civil de Sudáfrica (SACAA), sacó un comunicado informando los hechos y destacando que ya se está haciendo una investigación para esclarecer las causas del incidente.

“La información que está a nuestra disposición indica que el piloto estaba realizando un vuelo de control de plagas cuando el helicóptero golpeó las líneas eléctricas y se estrelló. El helicóptero en sí sufrió daños sustanciales debido a la fuerza del impacto”, expresó.

En redes sociales, se especula que el accidente pudo deberse a una supuesta falla mecánica. Sin embargo, aún no hay nada confirmado. En tanto que se anunció que el informe preliminar de la investigación se dará a conocer en diciembre, a través de su sitio web.

¿Cómo despidieron a la conductora Myrnie Steffens tras su muerte?

Luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Myrnie Steffens, la cadena televisiva africana VIA, en la que se transmitía su programa Speel met vuur, compartió un comunicado lamentando su deceso y dedicándole unas palabras de despedida.

“Descansa en paz, Mynie Steffens. Fuiste aventurera hasta el final. Con #SpeelMetVuur nos mostraste a todos cómo abordar la vida con curiosidad y valentía. Duerme bien”, se indicó en un comunicado.

Hasta el momento, sus familiares no han querido dar declaraciones sobre esto, por lo que se desconoce cuándo o cómo fueron los ritos funerarios.

¿Quién fue Myrnie Steffens, quien murió en un accidente aéreo?

Myrnie “Mynie” Steffens era una conductora, chef y piloto de origen sudamericano.

Tenía 43 años al momento de su muerte.

En los últimos años, fue presentadora del programa ﻿’Speel met Vuur’, un programa en el que se cocinaban recetas de distintas partes del mundo.

También se desempeñó como escritora. En 2022, escribió un recetario llamado Mynie Plays with Fire

No era muy activa en redes sociales. Tan solo en Instagram, tenía poco menos de 2 mil seguidores.

Se desconoce si tenía pareja o hijos.

Sus colegas la describieron como alguien de “corazón noble” que le gustaba vivir al máximo.

