Muere estrella de Netflix a los 67 años ¿Quién fue Jorge Lorenzo y de qué murió?

Murió Jorge Lorenzo, reconocido actor argentino conocido por su participación en la exitosa serie de Netflix “El marginal”. Tenía 67 años. La noticia fue confirmada el 12 de noviembre por la Asociación Argentina de Actores, que manifestó su “profunda tristeza” por la pérdida y envió sus condolencias a los familiares y seres queridos del intérprete.

Jorge Lorenzo actor de El marginal de Netflix perdió la vida a los 67 años. / Redes sociales.

¿De qué murió Jorge Lorenzo, intérprete de El marginal de Netflix?

De acuerdo con medios locales como La Nación y ANRoca, Jorge Lorenzo permanecía internado desde septiembre por complicaciones cardíacas que se agravaron con el paso de las semanas. A pesar de haber mostrado cierta mejoría inicial, en los últimos días presentó dificultades respiratorias severas que derivaron en una falla multisistémica.

El actor había sido diagnosticado con un problema de corazón que, según allegados, lo mantenía bajo estrictos cuidados médicos.

La Asociación Argentina de Actores expresó: “Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”.

¿De qué trata El Marginal, serie en la que actuó Jorge Lorenzo?

“El marginal” se convirtió en una de las producciones argentinas más exitosas de la última década.

Estrenada en 2016, la serie narra la vida dentro de la ficticia cárcel de San Onofre, donde conviven reclusos, guardias corruptos y un sistema que mezcla poder, violencia y supervivencia.

Lorenzo interpretó a Capece, un guardia cínico y ambicioso que encarna la podredumbre del sistema penitenciario.

Lorenzo volvió a interpretar a Capece en el spin-off “En el barro”, consolidando su vínculo con la saga

La serie no solo impulsó su fama internacional, sino que también evidenció su capacidad para habitar personajes complejos, marcados por la ambigüedad moral. Su participación fue clave en el tono realista y brutal que caracteriza a “El marginal”.

¿Quién fue Jorge Lorenzo y en qué producciones participó?

Jorge Daniel Lorenzo nació el 23 de diciembre de 1958 en Argentina. Desde muy joven se vinculó con el teatro independiente y con el tiempo consolidó una carrera sólida y diversa.

Participó en numerosas producciones televisivas como



“Casi Ángeles”

” Amor mío”

” 099 Central”,

Somos familia”

“Rincón de Luz”

“ATAV 2"

“El jardín de bronce”



En el cine trabajó en películas como:



“La herida” (1978)

“Cargo de conciencia”

“La larga noche de Francisco Sanctis”.



Además de su labor artística, era conocido por su compromiso con las causas culturales. “Jorge no solo era un actor talentoso, también era un compañero comprometido, siempre dispuesto a defender la cultura y a quienes trabajan en ella”, recordaron desde la Asociación de Actores.