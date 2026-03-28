México vs. Portugal: ¿Quién era el aficionado que murió tras saltar del primer nivel del Estadio Banorte? FOTO

La reinauguración del Estadio Banorte se vio empañada por la desafortunada muerte de un aficionado previo al partido entre México vs. Portugal. Tras filtrarse las fotografías del cuerpo en el inmueble, pronto se dio a conocer quién fue la persona que falleció.

México vs. Portugal: ¿Cómo murió el aficionado en el Estadio Banorte? / FOTO: Víctor Manuel C. Reséndez / Redes sociales

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¿Qué dijeron las autoridades sobre la muerte de un aficionado en el Estadio Banorte hoy, 28 de marzo?

En medio de la emoción por el partido amistoso de México vs. Portugal rumbo al Mundial 2026, la fiesta se convirtió en tragedia luego de que se informó la muerte de una persona, quien se encontraba en estado de ebriedad.

Según los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, tal sujeto saltó del segundo piso al primer nivel. Sin embargo, no sobrevivió a la caída.

“En la zona de palcos del Estadio, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida”. Secretaría de Seguridad Ciudadana

Asimismo, Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, compartió más detalles sobre esta terrible situación. El periodista de nota roja compartió las primeras imágenes del cuerpo de la persona que murió, así como informó que tal sujeto presuntamente quería “ahorrarse tiempo para ir al baño” y habría tomado la decisión de saltar del segundo piso.

“POR AHORRARSE TIEMPO para IR al BAÑO… SE MATÓ en el AZTECA”, se lee en su cuenta de X.

Carlos Jiménez publica fotos del aficionado que murió previo al partido de México vs. Portugal / X: @c4jimenez

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¿Cómo retiraron el cuerpo del aficionado que murió antes del partido de México vs. Portugal?

Según la información del reportero Álvaro Saldaña, la investigación forense y los servicios periciales arribaron al lugar minutos después de la muerte del aficionado en medio del partido de la Selección Mexicana y la Selección de Portugal para retirar el cuerpo de la persona.

“Llegaron aquí algunas camionetas de servicios periciales y de investigación forense”, dijo.

Se reportó que el área del recinto ya había sido asegurada y el cuerpo no estaba a la vista, ya que fue cubierto con una manta para impedir que quienes pasaban por el lugar tomaran fotos o videos.

Así retiraron el cuerpo del Estadio Banorte:

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¿Quién fue el hombre que murió antes del partido de México vs. Portugal en el Estadio Banorte?

Ahora, Carlos Jiménez compartió más detalles sobre la identidad del aficionado que murió antes del inicio del enfrentamiento entre México y Portugal en el Estadio Banorte. De acuerdo con el comunicador, se trata de Adrián Gómez Vázquez, de 26 años de edad. Aunque otros señalaron que tenía 27 años.

“Adrián Gómez, de 26 años, es el aficionado ebrio que se mató en el juego de @miseleccionmx. Una acompañante contó que iba al baño, pero al ver que tardaría en la rampa, se trepó a un muro… y cayó 14 mts. @FiscaliaCDMX indaga”. C4 Jiménez

Además, trascendió en redes sociales que, supuestamente, el accidente ocurrió en la entrada del túnel 52 del antes llamado Estadio Azteca. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Al momento, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no ha fijado una postura, así como los familiares del occiso tampoco se han pronunciado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tampoco ha ofrecido actualizaciones al respecto.

Así lo dijo C4 Jiménez: