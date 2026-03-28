Muere aficionado en el Estadio Banorte: Filtran VIDEO de cómo habría caído la persona previo al México vs. Portugal

La noche de la reinauguración del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, pintaba como un momento de fútbol, fiesta y diversión por el partido amistoso entre la Selección Mexicana y la Selección de Portugal previo al Mundial 2026. Sin embargo, la tragedia acaparó el efusivo festejo. Las autoridades reportaron la lamentable muerte de un aficionado.

Ahora, en redes sociales, no solo circuló la estremecedora fotografía del cuerpo del aficionado, sino que también filtraron el video de cómo presuntamente habría muerto.

Muere aficionado en partido México vs. Portugal / FOTO: Jessica Luna IG: @miseleccionmx

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¿Cómo reportaron la muerte de un aficionado en el Estadio Banorte, hoy 28 de marzo?

A minutos de que diera inicio el encuentro entre México vs. Portugal, la cuenta oficial de X de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) reportó que una persona, en aparente estado de ebriedad, intentó brincar del segundo piso a la planta baja por la parte externa.

México vs. Portugal: ¿Cómo murió el aficionado en el Estadio Banorte? / FOTO: Víctor Manuel C. Reséndez / Redes sociales

Lo anterior provocó que cayera y derivara la movilización del servicio médico para ser atendido de emergencia. No obstante, informaron que no pudieron hacer más y dicha persona, desafortunadamente, perdió la vida.

“En la zona de palcos del Estadio, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida”. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

En ese momento, se desconocían más detalles sobre la identidad de la persona que murió, así como las fotografías de su cuerpo.

La #SSC informa:



En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/DeCKWqEi13 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

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¿Qué video filtraron sobre cómo habría muerto el aficionado antes del partido de México vs. Portugal?

Luego de que Carlos Jiménez, mejor conocido como ‘C4 Jiménez’, compartió en sus redes sociales la foto del cuerpo del aficionado que murió, hoy, en el Estadio Banorte. Momentos después, circuló un video de cómo presuntamente habría sucedido la tragedia.

A través de la cuenta de ‘X’ del usuario “@tendenciasmx”, postearon un clip que “dramatizaría” cómo presuntamente habría muerto la persona tras caer del segundo nivel del Coloso de Santa Úrsula. En este, se observa la animación, aparentemente creada con inteligencia artificial, de un hombre que porta el jersey de la Selección Mexicana, así como una gorra de la misma.

En la publicación se lee:

“Estadio Azteca: Un hombre falleció al caer en el Estadio Azteca; iba a ver el partido de México vs. Portugal. Supuestamente estaba ebrio”. TendenciasMX

Como era natural, algunos usuarios reprobaron la animación de dicha tragedia en redes sociales.



Así lo publicaron:

🚨 Estadio Azteca :

1 hombre falleció al caer en el Estadio Azteca; iba a ver el partido de México vs. Portugal.

😱

Supuestamente estaba ebrio.

🤔#MéxicovsPortugal #MorenaMata pic.twitter.com/KvgUPFJJlK — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) March 29, 2026

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¿Quién fue el aficionado que murió hoy en la reinauguración del Estadio Banorte?

Al momento, C4 Jiménez reportó que la persona que murió en el magno evento de fútbol se trataría presuntamente de Adrián Gómez, de 26 años.

Asimismo, informó que, presuntamente, su acompañante reveló que, por ahorrarse el ir al baño, tomó la decisión de saltar del primer nivel del Estadio Banorte.

“POR AHORRARSE TIEMPO para IR al BAÑO… SE MATÓ en el AZTECA Adrián Gómez, de 26 años, es el aficionado ebrio que se mató en el juego de @miseleccionmx. Una acompañante contó que iba al baño, pero al ver que tardaría en la rampa, se trepó a un muro… y cayó 14 mts. @FiscaliaCDMX indaga” C4 Jiménez

Sin embargo, ningún familiar o ser cercano al occiso se ha pronunciado con respecto a su pérdida.