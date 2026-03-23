Victoria Ruffo responde a rumores falsos sobre su muerte; expone inesperada reacción de sus hijos: “Les valió”

Victoria Ruffo, actriz conocida como ‘la Reina de las telenovelas', reaccionó a los rumores de su supuesta muerte, ¿qué dijo?, ¿se enojó o explotó contra su familia? Aquí te contamos todos los detalles.

No te pierdas: ¿Angelique Boyer le quita la corona como ‘Reina de las telenovelas’ a Victoria Ruffo? La actriz manda mensaje

Victoria Ruffo reacciona a los rumores que circularon en redes sobre su fallecimiento. / Redes sociales

¿De dónde surgen los rumores falsos de la muerte de Victoria Ruffo?

La información sobre la falsa muerte de Victoria Ruffo comenzó a circular en redes sociales, específicamente en TikTok, desde la cuenta @jose78893. En ese espacio se difundió un mensaje en el que se aseguraba que la actriz presuntamente habría fallecido en un hospital privado de la Ciudad de México, además de señalar que la información presuntamente había sido confirmada por un familiar cercano a un medio internacional.

El contenido también indicaba que la actriz presuntamente habría sido hospitalizada días antes debido a complicaciones derivadas de una infección que requería atención médica. ¡Lo cual fue falso! Estas afirmaciones se compartieron rápidamente entre usuarios de la plataforma, generando conversación y dudas sobre la veracidad del reporte.

Sin embargo, la versión difundida carecía de confirmación oficial y se originó únicamente a partir de esa publicación en redes sociales, lo que llevó a que la información fuera cuestionada y contrastada posteriormente con otras fuentes. ¡Todo fue falso!

“La reconocida actriz Victoria Ruffo, ícono indiscutible de las telenovelas y referente de generaciones enteras, habría fallecido este miércoles en un hospital privado de la Ciudad de México, la ionformación fue confirmada por un familiar cercano a un medio internacional. La actriz había sido ingresada días atrás debido a complicaciones derivadas de una infección que requirió atención médica”, se dijo el video falso de TikTok.

No te pierdas: Victoria Ruffo habla de Carmen Salinas tras polémica por acusaciones de rituales: ¿Sabía algo?

Victoria Ruffo aclara lo que pasó luego de que se difundiera información falsa sobre su muerte. / Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo de los rumores falsos de su muerte?

Victoria Ruffo se pronunció sobre los rumores falsos que circularon en redes sociales acerca de su supuesta muerte, luego de que la información se difundiera sin confirmación oficial. La actriz reaccionó al tema durante un encuentro con medios, donde abordó lo ocurrido desde su propia experiencia.

“¿Qué tenía? No me digas, ¿cuál sería para irme a ver? No me enteré y yo creo que mi familia tampoco porque nadie me habló o les valió, (dijeron) ‘Ya se murió, pues ya se murió’”, dijo la protagonista de la telenovela La madrastra.

También explicó que mantiene comunicación constante con su familia, lo que le permite estar al tanto de cualquier situación relevante.

“Mi familia y yo siempre estamos en contacto y comunicación, todos los días estoy con mis hijos, con mi marido, con mis hermanas, entonces sabemos que estamos bien y si viene una noticia así… hay comunicación”, señaló al referirse a cómo reaccionan ante este tipo de versiones.

No te pierdas: Victoria Ruffo confiesa cómo besa Mauricio Ochmann… y él ya reaccionó: ¿Besos y recuerdos?

Victoria Ruffo reaccionó a los rumores falsos de su muerte: esto dijo. / IG: @victoriaruffo

¿Quién es Victoria Ruffo?

Victoria Ruffo es una actriz nacida el 31 de mayo de 1962 en la Ciudad de México, cuyo nombre completo es María Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno-Ruffo. Forma parte de una familia vinculada al medio artístico, ya que es hermana de Gabriela Ruffo y de la productora Marcela Ruffo.

En el ámbito personal, sostuvo una relación con el comediante Eugenio Derbez, con quien tuvo a su hijo José Eduardo Derbez. Posteriormente, contrajo matrimonio con el político Omar Fayad, con quien tiene dos hijos. Su trayectoria en el entretenimiento comenzó en el cine durante la década de 1970, aunque con el paso del tiempo enfocó su carrera principalmente en la televisión.

Desde la década de 1980, su trabajo se ha concentrado en las telenovelas, además de haber participado en fotonovelas en sus inicios. A lo largo de los años ha formado parte de producciones como Simplemente María, La fiera, La madrastra y Victoria, que han tenido difusión en distintos países de América, Europa y Asia. También ha tenido presencia internacional en eventos como el Festival de Televisión de Shanghái y visitas oficiales en el extranjero, como la realizada a Rusia en 1994.

No te pierdas: Victoria Ruffo se sincera y lanza duro dardo a Eugenio Derbez ¿hizo fuerte revelación sobre su relación?