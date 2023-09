Pedro Damián responde a Anahí, luego de confesar que Televisa no quería que fuera Mia Colucci

La cantante Anahí habló sobre el complicado momento que vivió al padecer trastornos alimenticios.

Pedro Damián ha producido películas como Amar te duele y telenovelas como Rebelde, Primer amor, Clase 406, Lola, érase una vez.

Hace unos días se volvió viral la entrevista que Anahí ofreció al periodista Joaquín López Dóriga; en el encuentro, la actriz y cantante habló de sus trastornos alimenticios, del bullying que sufrió en la escuela y de su etapa en Rebelde.

La cantante compartió polémicas declaraciones como que un productor le dijo que era “gordita” para ser protagonista de telenovelas; lo cual la orilló a obsesionarse con su peso y desarrollar bulimia.

Entre algunas anécdotas compartidas, llama la atención que Televisa no quería que ella diera vida a Mia Colucci, uno de los personajes principales de la trama Rebelde que produjo Pedro Damián en 2004.

Televisa no quería que ella diera vida a Mia Colucci, uno de los personajes principales de la trama Rebelde. / Archivo

Según Anahí, Pedro Damián la llamó porque quería que fuera Mia Colucci, pero el gran problema es que Televisa no quería.

“Esa tarde estando con Christian en mi casa, me acuerdo perfecto, tirados en el sillón viendo la tele y él contándome lo contento que estaba por este nuevo proyecto, suena el teléfono, ¿quién creen que era? Pedro Damián. Me dice: ‘Ani, no encuentro a Mía Colucci’. Y yo: ‘¿Cómo te ayudo, Pedro?’. Y él lo ha dicho siempre: ‘Mía eres tú y tú eres Mía, tú eres, no hay más, pero hay un problema, en Televisa no quieren que la hagas tú’”, recordó.

Agregó que Pedro Damián le dijo que necesitaba verla para grabar una escena con Juan Ferrer, la cual ayudó a que aceptaran que diera vida a una de las protagonistas de Rebelde.

En la entrevista Anahí agradeció a Pedro Damián por apoyarla en sus momentos más difíciles pues aseguró que el productor le dio trabajo en la telenovela Clase 406, debido a que sabía que estaba viviendo un momento duro por culpa de los trastornos alimenticios.

Anahí es una de las artistas más queridas en México / Twitter: @lopezdoriga

Pedro Damián responde a Anahí y habla de sus problemas alimenticios

“Siempre la apoyé, es muy exitosa, desde que la conocí me pareció con mucho carisma, con mucho talento”, comentó a la prensa.

En el programa De primera mano, el productor recordó que conoce a Anahí desde 1992 y afirma que él no la salvó.

“Ella se salvó a sí misma, yo solo le abrí una puerta para que siguiera trabajando, yo veía el personaje en ella, así nos pasó en Primer amor a y Rebelde, que nos costó más”.

Según Anahí, Pedro Damián la llamó porque quería que fuera Mia Colucci, pero el gran problema es que Televisa no quería. / Instagram:@pedrodamian01

Pedro Damián reconoció que la industria ha creado estereotipos distorsionados que han afectado la autoestima de los jóvenes.

“Yo creo que la industria y los medios nos hemos encargado de crear una figura ficticia de que todos tenemos que ser flacos y estéticos y la verdad es que no es así, la realidad es otra, tenemos otro color de piel, otra forma de ser y creo que es importante abrir eso, porque se ha creado una una generación de chavos que dudan de sí mismos”, comentó.