¿Verónica Castro le hizo vudú a Omar Fierro? La inesperada historia del muñeco que desató rumores y polémica

El romance entre Verónica Castro y Omar Fierro volvió a colocarse en boca de todos, pero esta vez no por una reconciliación ni por una entrevista nostálgica. Una inesperada confesión de Alejandra Ávalos revivió una de las relaciones más mediáticas de los años 90 y terminó provocando rumores de magia negra y hasta teorías en redes sociales.

Aunque la historia fue contada en tono de humor, bastó mencionar un muñeco con la figura de Omar Fierro para que Internet explotara con especulaciones. Y es que la relación entre Verónica Castro y Omar Fierro sigue siendo una de las más recordadas de la farándula mexicana, incluso décadas después de su ruptura.

Mira: Omar Fierro anda de romance con una comediante y entrenadora ¡15 años menor!

¿Qué dijo Alejandra Ávalos sobre el muñeco de Verónica Castro y Omar Fierro?

La polémica comenzó cuando Alejandra Ávalos recordó que durante el noviazgo de Verónica Castro y Omar Fierro decidió mandar a hacer unos muñecos personalizados de la pareja para regalárselos a la conductora en uno de sus programas de televisión.

La cantante explicó que siempre le tuvo un enorme cariño a Verónica, pues fue una de las figuras que le abrió las puertas en televisión cuando comenzaba su carrera artística.

“Es que yo a la Vero la quiero mucho desde las épocas de La Movida, desde Mala Noche... ¡No!, ¿sabes? Ella me dio mis primeras oportunidades en esos programas para demostrar quién era y qué hacía. Siempre me acogió con muchísimo cariño. Me decía: ‘Eres mi gallo, Alejandra, eres mi gallo’”. Alejandra Ávalos

Alejandra contó que quería sorprender a la conductora con algo especial y por eso decidió encargar las figuras de ambos artistas, recreando incluso los vestuarios diseñados por Mitzi que usaba Verónica Castro en aquella época.

“Yo me acuerdo que pensaba: ‘Algo le tengo que regalar a Vero cuando la vea’, porque me estaba invitando a uno de sus programas. Entonces mandé a hacer una muñeca. Había un fabricante de muñecas y ella andaba con Omar Fierro en esa época. Pues, ¿qué crees? Encargué la pareja de Omar Fierro y Verónica Castro en muñecos para entregárselos en uno de los programas”.

Sin embargo, lo que realmente encendió las redes fue el comentario que hizo después.

“Ojalá que todavía conserve esos muñecos… y que no le haya hecho vudú al muñeco de Omar”. Alejandra Ávalos

La frase fue dicha entre bromas, pero rápidamente usuarios comenzaron a reaccionar y fortalecer las teorías que existe sobre Veronica Castro y la brujería.

Mira: ¡Omar Fierro reveló que fue novio de Aurora Valle!

¿Cómo fue la historia de amor entre Verónica Castro y Omar Fierro?

La relación entre Verónica Castro y Omar Fierro comenzó a principios de la década de los 90, cuando ambos coincidieron en las grabaciones de la película Dios se lo pague. La química entre ellos fue inmediata y poco tiempo después su romance ya era uno de los más comentados del medio artístico.

Más adelante volvieron a compartir pantalla en la telenovela Mi pequeña soledad, producción que terminó consolidando aún más su relación sentimental. Durante aproximadamente tres años, la pareja acaparó titulares y se convirtió en una de las más mediáticas de la televisión mexicana.

Pese a la diferencia de edad, Verónica Castro era alrededor de 11 años mayor que Omar Fierro, ambos llegaron a asegurar que eso nunca representó un problema. De hecho, el actor ha recordado en distintas entrevistas que vivieron una etapa muy feliz y llena de admiración mutua.

En ese momento, tanto Verónica Castro como Omar Fierro atravesaban uno de los mejores periodos de sus carreras, por lo que constantemente aparecían juntos en programas, eventos y revistas de espectáculos.

Mira: Omar Fierro recuerda sus buenos tiempos con Lucero y Verónica Castro

¿Por qué terminaron Verónica Castro y Omar Fierro?

Aunque durante años Verónica Castro y Omar Fierro, evitaron entrar en demasiados detalles sobre su separación, con el tiempo surgieron versiones que apuntaban a una presunta infidelidad por parte de Omar Fierro como la causa del rompimiento.

La ruptura sorprendió al público porque la pareja parecía muy sólida y era una de las favoritas de la televisión mexicana. Sin embargo, como ocurre con muchos romances del espectáculo, el final llegó de manera abrupta.

A pesar de todo, tanto Verónica Castro como Omar Fierro han hablado del otro con respeto y cariño cuando recuerdan aquella etapa de sus vidas.