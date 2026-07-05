Paola Rojas presenta a su novio: ¿quién es Jorge Manuel Suárez Azcargota, empresario que conquistó a la conductora?

Se acabaron las especulaciones: Paola Rojas ya tiene novio oficial y ella misma se encargó de confirmarlo ante las cámaras. La conductora apareció públicamente junto al empresario e influencer tapatío Jorge Manuel Suárez Azcárgorta, conocido en redes como “El tiburón del Bajío”, y habló con una sonrisa imposible de disimular sobre esta nueva etapa que, según contó, ya incluye a sus hijos. Aquí te contamos cómo se dio a conocer el romance y quién es el hombre que hoy acompaña a la periodista.

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¿Cómo confirmó Paola Rojas su relación con Jorge Manuel Suárez Azcargota?

La periodista Paola Rojas decidió poner fin a los rumores sobre su vida sentimental durante un encuentro con medios de comunicación, donde estuvo acompañada por Jorge Manuel Suárez Azcargota.

Lejos de esconder su felicidad, Paola Rojas habló con naturalidad sobre la relación y compartió que su pareja ya conoce a las personas más importantes de su vida: sus hijos.

“Lo que nos vincula es muy hermoso. Jorge ya conoció a mis hijos, les cayó muy bien y pues, qué bonito, ¿no? Poder caminar juntos y poder compartir todo. Sí, estamos muy contentos y muy emocionados”, expresó la conductora en declaraciones retomadas por el programa Sale el sol.

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¿Cómo se conocieron Paola Rojas y Jorge Manuel Suárez Azcargota y qué fue lo que los enamoró?

La historia de amor entre Paola Rojas y Jorge Manuel Suárez Azcargota comenzó de una manera muy distinta a la de muchas parejas. Antes de iniciar una relación sentimental, ambos coincidieron mientras buscaban ayudar a una menor de edad y dar seguimiento a un caso de agresión que terminó con la detención del responsable.

La periodista explicó que conoció al empresario e influencer gracias al trabajo que él realizaba en redes sociales. Al ver un video relacionado con la agresión de una niña, decidió contactar a Jorge para solicitar el material y darle difusión en televisión, con el objetivo de contribuir a que el caso tuviera mayor alcance.

Paola Rojas "¿Sabes qué es muy linda la historia? Porque lo que nos vinculó fue el esfuerzo conjunto por proteger a una niña y detener a su agresor. Jorge genera contenido digital, pues justamente fue lo que me acercó a él. Vi este video en donde agredían a una niña, quise subir el caso a la televisión, le pedí el video y me dio no solo el video, sino mucha información. Toda esa presión que hizo en medios digitales llevó a que detuvieran al agresor y que además se quedara en prisión. Así nos conocimos”.

Por su parte, Jorge Manuel Suárez Azcargota aseguró que el interés fue inmediato y confesó que sintió un flechazo desde el primer momento. Incluso reveló que el primer acercamiento fuera del ámbito profesional ocurrió a través de Instagram.

“Fue flechazo a primera vista y gracias a Dios encontré el amor de mi vida, literal”. Jorge Manuel Suárez Azcargota

Al hablar sobre lo que más admira de Paola Rojas, el empresario destacó no solo su belleza, sino también su forma de ser y la manera en que lo hace sentir: "¿Qué no te puede gustar de Paola? ¿Qué no nos puede gustar de Paola todos? Pero sobre todo su corazón, su manera de ser y lo linda que me trata”.

En el caso de la conductora, aseguró que encontró en Jorge muchas de las cualidades que siempre había buscado en una pareja y resaltó su inteligencia, su capacidad para comunicarse y la buena relación que ha construido con sus hijos.

“Es un hombre muy inteligente, es un gran comunicador, que tiene todo lo que me gusta”. Paola Rojas

Paola también reveló que, aunque la relación apenas lleva alrededor de mes y medio, decidió presentarles a Jorge a sus hijos porque prefirió que conocieran de su propia voz lo que estaba ocurriendo en su vida y comprobaran personalmente que, como ella misma lo describió, “es un tipazo” y una buena persona.

¿Por qué surgieron los rumores del romance entre Paola Rojas y Jorge Manuel Suárez Azcargota?

Aunque la confirmación llegó recientemente, los rumores sobre una relación entre Paola Rojas y Jorge Manuel Suárez Azcargota llevaban varios meses circulando.

Las especulaciones comenzaron tras un viaje a Puerto Vallarta, donde ambos coincidieron en distintos momentos. Las publicaciones compartidas desde el destino despertaron la curiosidad de sus seguidores y provocaron que muchos empezaran a relacionarlos sentimentalmente.

Posteriormente, el empresario publicó contenido en redes sociales que no pasó desapercibido. Entre las imágenes más comentadas destacó una fotografía donde se apreciaban los pies de ambos durante un momento de descanso, además de un video en el que aparecía la conductora dándole un beso en la mejilla. Estas publicaciones aumentaron las sospechas de que existía algo más que una amistad entre ellos.

Más adelante, también fueron vistos juntos durante el encuentro entre España y Uruguay en el Estadio Guadalajara. La pareja llamó la atención al portar la misma playera del Chapulín Colorado, detalle que fue interpretado por muchos seguidores como una muestra de la cercanía y complicidad que existía entre ambos.

Con el paso de las semanas, las evidencias fueron creciendo hasta que finalmente llegó la confirmación oficial por parte de la propia periodista.

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¿Quién es Jorge Suárez Azcárgorta, el novio de Paola Rojas?

Jorge Manuel Suárez Azcárgorta es un empresario originario de Jalisco que se ha ganado un lugar en redes sociales como creador de contenido enfocado en emprendimiento, liderazgo y desarrollo económico. Bajo el apodo de “El tiburón del Bajío”, ha construido una comunidad digital interesada en temas de negocios, libre mercado y crecimiento profesional.

Su perfil público no se limita a las plataformas digitales: también ha estado presente en conferencias, campañas y proyectos de comunicación vinculados al mundo empresarial, lo que le ha dado mayor visibilidad en los últimos años. Ese perfil mixto entre empresario e influencer es justamente lo que despertó la curiosidad de los seguidores de Paola Rojas cuando comenzaron a verlos juntos.

¿Quiénes han sido las parejas de Paola Rojas antes de Jorge Manuel Suárez Azcargota?

La vida sentimental de Paola Rojas ha sido seguida por el público desde hace varios años. Su matrimonio más conocido fue con el exfutbolista Luis Roberto Alves “Zague”, con quien contrajo matrimonio en 2009 y formó una familia al convertirse en padres de dos hijos.

Tras el final de esa relación en 2018, la periodista mantuvo un noviazgo con el arquitecto argentino Marcelo Imposti, una relación que siempre procuró mantener alejada de los reflectores y que concluyó meses atrás.

A principios de este año, Paola Rojas explicó que estaba enfocada en su bienestar personal y dejó claro que no tenía planes de volver a casarse: “No, para qué me caso, ya me casé una vez, yo ya me multipliqué, eso ya”, declaró cuando fue cuestionada sobre la posibilidad de llegar nuevamente al altar.

Ahora, con la confirmación de su romance con Jorge Manuel Suárez Azcargota, la periodista inicia una nueva etapa en su vida personal.