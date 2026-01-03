Paola Rojas confiesa que consiguió trabajo el día que murió Verónica Toussaint: así ocurrió

La periodista mexicana Paola Rojas compartió un testimonio personal relacionado con su actual etapa profesional y la estrecha relación que mantuvo con la actriz y conductora Verónica Toussaint, quien falleció el 16 de mayo de 2024 a los 48 años, tras una lucha contra el cáncer de mama. La revelación se dio durante una entrevista con Yordi Rosado, en la que recordó a su amiga y habló de un episodio que coincidió con el inicio de su actual trabajo en televisión.

Paola Rojas / Redes sociales

¿Qué relación tenían Paola Rojas y Verónica Toussaint?

Paola Rojas explicó que mantenía una relación cercana con Verónica Toussaint, a quien describió como una amiga con la que compartió distintos momentos personales y profesionales. La muerte de la actriz, presentadora y comediante generó un impacto significativo entre colegas y figuras del medio artístico, así como en la propia periodista.

Durante la entrevista, Rojas recordó que el fallecimiento de Toussaint representó un momento emocionalmente complejo. Según relató, se encontraba atravesando un periodo difícil cuando recibió la noticia, lo que influyó en su reacción inicial ante cualquier propuesta laboral en ese momento.

La periodista mencionó que, pese al dolor, aceptó participar en el homenaje televisivo dedicado a Verónica Toussaint, al considerar que era una oportunidad para hablar públicamente sobre ella y reconocer su trayectoria. Esta decisión fue clave para el desarrollo posterior de los acontecimientos.

Paola Rojas y Verónica Toussaint / Facebook: Paola Rojas y Verónica Toussaint

¿Dónde trabaja actualmente Paola Rojas y cómo llegó a ese empleo?

Paola Rojas, de 49 años, detalló que antes del 16 de mayo de 2024 ya había tenido acercamientos con Imagen Televisión, así como con otros medios. Sin embargo, explicó que se encontraba limitada por cuestiones contractuales que le impedían aceptar nuevas ofertas laborales.

“Me habían buscado de Imagen antes, y no sólo de Imagen, pero no podía trabajar en otras televisoras por un tema contractual, estaba un poco congelada” Paola Rojas

Esta situación la mantuvo fuera del aire por un periodo determinado. El día de la muerte de Verónica Toussaint, Paola Rojas recibió una llamada de Imagen Televisión. En un inicio, pensó que se trataba de una invitación relacionada con el homenaje póstumo, por lo que aceptó participar a pesar del estado emocional en el que se encontraba. La periodista señaló que su intención principal era rendir tributo a su amiga y hablar sobre su legado.

Tras su participación al aire, su intervención fue vista por el equipo de producción de la televisora. De acuerdo con el testimonio de Rojas, fue en ese momento cuando se retomó la conversación sobre su disponibilidad laboral. Posteriormente, se concretó su contratación como periodista en Imagen Televisión, medio en el que actualmente desarrolla su trabajo informativo.

Paola Rojas pudo haber sido detenida por autoridades de Xcaret / Facebook

¿Qué dijo Paola Rojas sobre Verónica Toussaint tras su muerte?

Durante la entrevista, Paola Rojas habló abiertamente sobre el impacto que tuvo la muerte de Verónica Toussaint en su vida personal y profesional. Señaló que el fallecimiento de la actriz marcó un punto importante para ella, tanto por la pérdida de su amiga como por las circunstancias que rodearon su reincorporación laboral.

Rojas afirmó que su actual empleo está directamente relacionado con ese momento, ya que la llamada y el homenaje ocurrieron el mismo día de la muerte de Toussaint. En ese contexto, expresó que considera este hecho como una señal significativa dentro de su proceso personal.

“Trabajo donde trabajo gracias a Verónica Toussaint. Cuando murió Vero me buscan de Imagen Televisión, le dedicaron el día entero de transmisión para recordarla”, compartió la periodista. También mencionó que la figura de Verónica sigue presente en su vida cotidiana, al recordar su influencia y acompañamiento.

Verónica Toussaint fue una figura reconocida en la televisión mexicana por su trabajo como actriz, conductora y comediante. Su fallecimiento generó múltiples homenajes en distintos espacios televisivos, donde colegas y amigos destacaron su trayectoria profesional y su presencia en el medio.

Paola Rojas concluyó que, a través de ese homenaje y de su regreso a la televisión, pudo rendir un reconocimiento público a su amiga. Desde entonces, continúa su labor periodística en Imagen Televisión, en una etapa que, según sus propias palabras, comenzó en una fecha que quedó marcada por la pérdida de Verónica Toussaint.

