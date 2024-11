Paola Rojas cree que Verónica Toussaint le envió una nueva oportunidad laboral desde el más allá

Recientemente, Paola Rojas dejó su puesto en ‘Netas divinas’ para asumir una nueva oportunidad en Imagen Televisión como titular del noticiero matutino ‘De pisa y corre’, un proyecto que sus seguidores han celebrado al verla regresar a un programa de noticias.

Pero lo que ha llamado la atención es que Paola siente que esta oportunidad no llegó por casualidad, sino como un mensaje especial de su amiga Verónica Toussaint.

La conexión entre Paola Rojas y Verónica Toussaint

La amistad entre Paola Rojas y Verónica Toussaint tiene raíces profundas y nació en un momento muy difícil para la periodista. En 2018, cuando Paola enfrentaba un duro proceso de separación tras la infidelidad de su exesposo Zague, fue Verónica quien le brindó su apoyo incondicional.

“Todo lo que me vincula con Vero es mágico y es precioso. La conocí cuando estaba rota, yo venía de un tema familiar, personal, horrible, que fue muy público. Así nos acercamos”, compartió Paola, haciendo referencia a su polémico divorcio. Verónica se convirtió en una amiga cercana y en una guía emocional para Paola en ese momento.

Durante su reciente participación en el podcast ‘M-Flow’ de Paulina Greenham, Rojas recordó a Toussaint y destacó las valiosas enseñanzas de resiliencia que le dejó.

“Cuando hablamos de resiliencia, ella me enseñó… cuando su mamá se quebró y le dijo: ‘Yo también tengo miedo’, lloraron juntas. Ese es el día que más cobijada me he sentido por mi mamá’, me dijo. Siento que a veces acompañamos mal a nuestros amores; hay que hablar desde la honestidad”, expresó Paola, recordando una de las lecciones más profundas que Verónica le compartió en vida.

Paola Rojas cree que la conductora le envió una oportunidad laboral

A seis meses del fallecimiento de Verónica, Paola Rojas reveló que sigue sintiendo su presencia en diferentes momentos de su vida. La periodista aseguró que siente que su amiga sigue enviándole mensajes desde el cielo y está convencida de que la reciente oferta laboral es una de esas señales.

“Hoy está en un lugar, supongo, más hermoso, desde el cual me manda mensajes muy bonitos toda la vida”, dijo Paola conmovida.

Compañeras de Verónica la recuerdan / YouTube

“Todo el tiempo lo hace (manda mensajes) Estaba hablando sobre ella y en cuanto menciono a Verónica, veo cruzando a lo lejos a Melissa, su mejor amiga, y hoy se abrió una oportunidad laboral muy importante (…) y yo estoy segura que me la mandó Vero”, comentó Paola, convencida de que su amiga le abrió esa puerta desde otro plano.

