Mauricio Mancera: Tras fuerte accidente, en sus redes sociales se anuncia una lamentable muerte: “llegó en ambulancia al foro”

Tras haber sufrido un incidente automovilístico, Mauricio Mancera, conductor de ‘Sale el sol’ sorprende al anunciar una lamentable noticia en sus redes sociales.

Se trata de una muerte de un famoso por una desgarradora enfermedad, que apagó su vida. Mauricio Mancera lamentó la partida en sus redes.

¿Cómo se encuentra Mauricio Mancera tras accidente automovilístico?

Mauricio Mancera se encuentra sano y salvo tras verse involucrado en un percance automovilístico en calles de la Ciudad de México. El conductor compartió en sus redes sociales que, aunque el susto fue grande, afortunadamente no hubo personas lesionadas.

De acuerdo con su relato, habría chocado aparentemente con otro vehículo. Sin embargo, dejó claro que lo más importante es que “todos estaban bien”. No obstante, aprovechó el momento para denunciar lo que calificó como un mal servicio por parte de su compañía de seguros.

“Acabo de chocar, afortunadamente todos estamos bien, la lección aprendida es que @MAPFRE_MX no contesta y se tarda 1 hr en llegar sin tráfico y en día de doble no circula. Para que tomen su precauciones”, expresó el conductor en su publicación.

¿Qué muerte compartió Mauricio Mancera en sus redes?

Mauricio Mancera sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales la noticia del la muerte de Eric Dane, actor estadounidense famoso por su trabajo en exitosas series de televisión como ‘Grey’s Anatomy’. El conductor no solo lamentó su partida, sino que también recordó el día en que tuvo la oportunidad de entrevistarlo y convivir con él.

“Descansa en paz, Eric Dane”, escribió Mauricio Mancera en una historia de Instagram en la que publicó una fotografía junto a la estrella de Hollywood. El actor es recordado por sus papeles en producciones como “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, donde interpretó al doctor Mark Sloan y a Cal Jacobs, respectivamente.

Además de despedirse públicamente, el titular de “Sale el sol” compartió un detalle poco conocido sobre el día que entrevistó al actor. “Ese día llegó en ambulancia al foro porque había mucho tráfico de su hotel al estudio”, reveló en la misma publicación, recordando la peculiar anécdota detrás de aquel encuentro.

Lejos de enfocarse en el caos del traslado, Mancera destacó la actitud del actor durante la charla. Aseguró que en la entrevista “fue un tipazo” e incluso “se prestó a todo”, dejando claro que la experiencia fue positiva y que guarda un buen recuerdo del intérprete.

Mauricio Mancera anuncia una triste muerte en sus redes sociales / Redes sociales

¿Quién fue Eric Dane, actor que entrevistó Mauricio Mancera?

Eric William Dane, mejor conocido como Eric Dane, era un actor estadounidense. Tenía 53 años al momento de su muerte. Comenzó su carrera en los años 90, participando en proyectos como Saved by the Bell, The Wonder Years y Married... with Children.

Su gran oportunidad llegó en 2006, cuando protagonizó la serie ‘Grey’s Anatomy’. Su personaje de Dr. Mark Sloan se ganó el corazón del público. Su última aparición en pantalla fue en la serie de ‘Euphoria’ como el agresivo papá de Nate (Jacob Elordi)

Sin embargo, el actor reveló en abril de 2025 que padecía Esclerosis lateral amiotrófica, misma enfermedad que tuvo Pedro Torres y actualmente padece Yolanda Andrade.

En cuanto al plano personal, se casó con la modelo Rebecca Gayheart, con quien tuvo dos hijos. Su relación pasó por muchas crisis, incluyendo una separación temporal.

