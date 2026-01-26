Mauricio Mancera cambia de look y deja a todos en shock ¿Qué le pasó? ¡Está irreconocible el conductor!

El conductor Mauricio Mancera llamó la atención en redes sociales luego de compartir una imagen en la que dejó ver un cambio de look que no pasó desapercibido. La publicación generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron y reaccionaron ante la nueva apariencia del conductor, provocando conversación y respuestas inmediatas en su comunidad digital.

Mauricio Mancera mostró una nueva imagen que nadie esperaba y que rápidamente se volvió tema de conversación. / Foto: Redes sociales

¿Cómo es el cambio de look de Mauricio Mancera?

Mauricio Mancera sorprendió al compartir una imagen en la que dejó ver un cambio de look que no pasó desapercibido. La publicación generó diversas reacciones entre quienes siguen de cerca su trayectoria, ya que el conductor apareció con una imagen distinta a la que suele mostrar habitualmente.

En la fotografía, Mancera aparece en un primer plano, con el rostro al centro del encuadre y la mirada dirigida directamente a la cámara. Lleva el cabello peinado en largas rastas que enmarcan su cara y una barba corta y bien definida. Viste una camisa con estampado en tonos oscuros, visible en la parte inferior de la imagen. El fondo muestra un espacio interior, con elementos de madera y plantas, lo que sugiere un ambiente cotidiano. La imagen fue compartida a través de una historia en Instagram, acompañada de la canción Red Red Wine de UB40.

Mauricio Mancera rompe las redes con inesperado cambio de imagen. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Mauricio Mancera cambió de look?

Hasta el momento Mauricio Mancera no dio a conocer las razones detrás del cambio de peinado que recientemente mostró en sus redes sociales. La imagen, que llamó la atención de sus seguidores, fue publicada sin ningún mensaje que explicara si esta nueva apariencia responde a un motivo profesional o a una decisión personal.

La ausencia de información abrió distintas preguntas entre el público que sigue su carrera, ya que el conductor aún no confirma si el cambio está relacionado con algún proyecto próximo en televisión, teatro o plataformas digitales, o si simplemente se trata de una etapa distinta en su estilo personal. Sin embargo, la vestimenta se parece al personaje de una nueva serie de Vix que presentó en sus redes sociales.

“Mike, un periodista de espectáculos especializado en el morbo que muchas veces es nuestro gusto culposo”, dijo el conductor y actor.

¡Nadie lo vio venir! Mauricio Mancera impacta con nuevo look. / Foto: Redes sociales

¿Quién es el conductor Mauricio Mancera?

Mauricio Mancera es un presentador de televisión mexicano nacido el 5 de octubre de 1983 en la Ciudad de México. Durante su infancia y juventud residió en Veracruz, donde vivió desde los cinco hasta los 22 años. En ese estado cursó la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Cristóbal Colón, institución en la que obtuvo su título profesional en 2006, dando inicio formal a su camino en los medios de comunicación.

Sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados a la radio universitaria, donde fue locutor de los programas Sal, chile y limón y S.A. de U.C.C. dentro del Sistema de Radio Circuito Universitario. En Veracruz participó en el proyecto Azteca te busca, una iniciativa de TV Azteca para descubrir nuevos conductores, en la que llegó a la etapa final. Tras la suspensión del proyecto, viajó a Europa y posteriormente regresó a México al retomarse el casting. En esos años también colaboró en el lanzamiento del periódico Imagen de Veracruz en la sección cultural y se convirtió en conductor principal del programa Momento Rojo, transmitido por TV Azteca Veracruz en 2004.

A partir de 2007, Mancera se integró a distintos espacios de televisión nacional como:



Chiflando y aplaudiendo

Un gran día

Venga la alegría, programa al que regresó tras realizar trabajo voluntario en el extranjero en un proyecto humanitario.

En 2014 participó en la obra teatral Vaselina, donde interpretó a Ricky Rockero, y ese mismo año condujo El Hormiguero MX en Azteca 7. Más adelante debutó en Comedy Central Latinoamérica con Bloopers y, en 2018, se incorporó a Televisa como conductor de Hoy y Miembros al Aire, etapas que concluyeron entre 2019 y 2021. Recientemente participó como conductor de Enamorándonos en Imagen TV.

