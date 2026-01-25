¿Gaby Ramírez confiesa delito en pleno programa en vivo? ¡Mauricio Mancera hace llamado a las autoridades!

Lo que parecía una dinámica divertida en Sale el sol terminó generando incomodidad y polémica en pleno foro. Gaby Ramírez respondió sin rodeos a una pregunta sobre relaciones de pareja y, al sincerarse, dejó entrever que en el pasado pudo haber cruzado una línea delicada relacionada con la privacidad. Aunque todo se dijo entre risas, uno de sus compañeros advirtió que ese tipo de acciones podrían considerarse un delito, desatando debate en redes sociales y colocando a la conductora en el centro de la conversación.

¿Gaby Ramírez admitió haber hackeado las cuentas de su novio en Sale el Sol?

Durante una dinámica al aire en el matutino Sale el sol, los conductores fueron cuestionados sobre temas incómodos relacionados con la pareja. La pregunta fue directa y sin rodeos:

“¿Has intentado hackear o adivinar las contraseñas de tu pareja?”, dijo Ana María Alvarado.

Lejos de evadir el tema, Gaby Ramírez se sinceró y aceptó que sí lo hizo en el pasado. La conductora explicó que ocurrió en una etapa de su vida en la que no se sentía del todo estable emocionalmente y dejó claro que la intuición jugó un papel clave en ese episodio.

“En mi época cuando estaba tocadita de la cabeza, sí trataba y es que uno tiene la intuición como Shakira y entonces decía: ‘algo hay en ese celular’”, confesó sin pena frente a las cámaras.

La revelación provocó risas nerviosas en el foro, pero también caras de sorpresa, pues nadie esperaba una confesión tan directa y pública.

¿Cómo logró Gaby Ramírez adivinar la contraseña del celular de su pareja?

La conductora Gaby Ramírez fue más allá y explicó el método que utilizaba para intentar desbloquear el celular de su entonces novio. Según contó, no era un intento improvisado, sino casi un proceso meticuloso que incluía ensayo y error… con libreta incluida.

“Ponía una libreta para poner la contraseña que ya puse y no era correcta, entonces decía: ‘a ver, fecha de cumpleaños’… y una vez sí le atiné”, relató Gaby Ramírez, dejando claro que en al menos una ocasión logró su cometido.

Lejos de mostrarse arrepentida o incómoda, Gaby Ramírez decidió rematar su confesión con una broma que desató carcajadas… y críticas. Fiel a su estilo desenfadado, lanzó un comentario que rápidamente se volvió viral.

“Si tú quieres adivinar la contraseña de tu novio, escríbeme, hay descuento por el 14 de febrero” Gaby Ramírez

¿Revisar el celular de la pareja es un delito? Mauricio Mancera lanza advertencia en vivo

El momento más incómodo llegó cuando Mauricio Mancera tomó la palabra y cambió por completo el tono de la conversación. El conductor recordó que, más allá del chisme o la risa, revisar el celular de otra persona sin consentimiento puede tener consecuencias legales.

“Fíjate que acaban de sacar una encuesta en Argentina y la gente considera más agresivo que te revisen el celular que poner los cuernos, porque los cuernos se pueden perdonar, pero revisar el celular, para empezar, es un delito”, señaló Mancera.

Mauricio Mancera revela delito de Gaby Ramírez

Incluso, en tono sarcástico pero contundente, remató:

“Acaban de confesar a nivel nacional un delito. PGR, vengan por ellos, por favor”. Mauricio Mancera

Gaby Ramírez, por su parte, no se dio por aludida ni mostró preocupación; simplemente soltó una carcajada ante lo que acababa de ocurrir al aire.