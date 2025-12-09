Gaby Ramírez, entre lágrimas, anuncia terrible situación en su salud: “No sé si voy a perder una extremidad”

La transmisión de este 9 de diciembre en el programa Hoy sorprendió a la audiencia con la inesperada visita de la actriz Gaby Ramírez, quien reapareció en muletas luego del incidente que vivió en Los Ángeles, donde fue atacada por un perro perteneciente a un taller mecánico. La también presentadora, recordada por su participación en Las estrellas bailan en Hoy, habló entre lágrimas sobre el momento que la llevó a ser hospitalizada de emergencia y temer las posibles secuelas.

¿Qué le pasó exactamente a la actriz Gaby Ramírez en Los Ángeles?

Durante su intervención en Hoy, la actriz Gaby Ramírez detalló que todo ocurrió en un taller mecánico en Estados Unidos. Según su relato, no hubo señales previas que la alertaran del ataque.

“El perro no me dejó ni dar dos pasos, no escuché un gruñido, una cadena, un jadeo; sino que se fue directamente a la pierna y, como ya lo vieron, me destrozó la pantorrilla. Con mucho dolor, todavía no puedo apoyar bien el pie” Gaby Ramírez

Tras la agresión, Gaby fue trasladada de emergencia a un hospital, donde recibió atención inmediata debido a la profundidad de la herida. La situación tomó un giro aún más angustiante cuando el perro no pudo comprobar sus vacunas, motivo por el que actualmente permanece en observación para descartar enfermedades como la rabia.

“El perro sigue en observación, precisamente para ver si no tenía rabia; el problema es que no tenía vacunas. Muy accesible ellos (los dueños del perro) porque sabían el error que tuvieron” Gaby Ramírez

¿Por qué la actriz Gaby Ramírez temió perder una extremidad tras la mordida de perro?

La actriz Gaby Ramírez confesó que el impacto del ataque fue tal, que por un momento pensó que el daño en su pierna podría costarle algo más grave. De acuerdo con su testimonio, apenas ocurrió el incidente, contactó a su mamá para avisarle lo que estaba sucediendo.

El ataque la derribó completamente, lo que aumentó su temor ante la posibilidad de que el perro buscara su rostro o cuello. Aunque logró ser auxiliada a tiempo, la herida requirió atención médica urgente, y la recuperación continúa.

“Llamaron al 911 y de inmediato le hablé a mi mamá. Le dije: ‘no sé si me van a operar, no sé si voy a perder una extremidad’. Me tumbó de frente, lo que pensé fue: ‘va a venir a atacarme la cara o el cuello’. Bendito sea Dios, llegó de inmediato el dueño y abrió el hocico y fue cuando me soltó” Gaby Ramírez

Gaby Ramírez habla de la mordida que sufrió / Redes sociales

¿Habrá algún proceso legal por el ataque del perro a la actriz Gaby Ramírez?

Durante la transmisión, la también conductora Tania Rincón apuntó que este tipo de incidentes puede derivar en un caso legal importante en Estados Unidos, sobre todo si existen daños permanentes o afectaciones laborales.

“Es gravísimo, prácticamente le tendrían que dar una pensión vitalicia, porque si ella demuestra que ya no puede trabajar, ya que además ella se dedica a ser actriz, en Estados Unidos puede emprender un tema legal importante” Tania Rincón

Aunque Gaby no confirmó de manera directa que ya haya iniciado una demanda, sí señaló que los dueños del perro han estado accesibles tras el incidente y que el caso podría seguir un proceso legal conforme avancen los reportes médicos y las evaluaciones de los especialistas.

Por ahora, la presentadora continúa en recuperación y sigue bajo indicaciones médicas, mientras el perro permanece en observación.

