¿Shiky fue hospitalizado por una negligencia médica? Su novio revela que la infección “tenía tiempo”

Shiky ha sido motivo de preocupación en los últimos días. Y es que el pasado lunes 17 de noviembre, TVNotas te dio a conocer en exclusiva que había sido hospitalizado de emergencia en una clínica de la Ciudad de México y se encontraba en terapia intensiva. Dicha información no solo fue confirmada por su equipo laboral, sino también por Abraham, novio de Shiky. Se emitió un comunicado dando a conocer el estado de salud del exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ y agradeciendo el apoyo de los fanáticos.

Shiky fue hospitalizado y lanzan comunicado aclarando que está fuera de peligro.

¿Qué le pasó a Shiky, exparticipante de ‘La casa de los famosos México’?

El pasado 17 de noviembre, la redacción de TVNotas recibió información de que Shiky había sido operado de emergencia el pasado domingo 16 de noviembre por una infección dental que se habría pasado a la garganta. Si bien la cirugía había sido todo un éxito, se le mantuvo intubado y en terapia intensiva por “protocolo”, pues los médicos necesitaban vigilar que no surgieran complicaciones.

Posteriormente, su equipo de trabajo lanzó un comunicado confirmando la información y señalando que el conductor ya se encontraba estable.

“Shiky’ se encuentra hospitalizado debido a una cirugía preventiva debido a un tema dental el cual se extendió a oído y garganta, afortunadamente la operación fue un éxito y Clement se encuentra en recuperación y fuera de peligro”, expresaron.

Por su parte, la pareja del español dio una breve declaración para el programa ‘Todo para la mujer’ y señaló que Shiky está recuperándose y agradeció todos los mensajes positivos que ha recibido.

“Está bien, gracias por su preocupación. Nos dio un sustito ayer por una infección que se extendió y se complicó, por lo que lo tuvieron que operar en la madrugada. Pero lo importante es que salió bien, ya se está recuperando y está fuera de peligro”, externó.

Novio de Shiky

¿Shiky sufrió una negligencia médica? Esto dijo su novio

Hace unas horas, Abraham, el novio de Shiky, ofreció una entrevista para ‘Sale el sol’. Durante la conversación, mencionó que el español ya llevaba lidiando con la infección que lo llevó al hospital desde hacía un tiempo.

Incluso, señaló que ya estaba siendo atendida por un odontólogo. Sin embargo, en algún punto se extendió a la garganta y estuvo a punto de comprometer otras áreas como las vías respiratorias.

“Ayer tuvimos un susto con Shiky. La infección que ya tenía se le extendió muchísimo, provocó que entráramos a urgencias y a una cirugía de emergencia. Estaba comprometiendo vías respiratorias y podría extenderse a pulmones y a la cabeza; fue algo grave. Efectivamente fue intervenido y salió bien la operación. Sigue la infección, es un caso serio, pero está mucho mejor” Novio de Shiky

Y agregó: “Este tipo de infecciones es muy fácil que se extiendan a otras zonas. En este caso empezó en el oído; el tratamiento fue constante con el odontólogo, pero cuando pasa a la garganta, tiene que intervenir un otorrinolaringólogo. Hay que tener muchísimo cuidado cuando es en esa zona”.

Para finalizar, mencionó que ya lo pasaron a terapia intermedia y está en un cuarto normal. Sin embargo, deberá seguir bajo vigilancia médica por unos días: “Vamos pasito a pasito. Ayer pudieron quitarle la intubación, es un alivio que ya no esté en terapia intensiva”, concluyó.

¿Qué ha dicho Shiky sobre su hospitalización?

Hace algunas horas, Shiky usó sus redes sociales para dar una breve actualización sobre su estado de salud. El también influencer reiteró que estaba mejor. Sin embargo, aún está en recuperación. Agradeció a todos por sus lindos mensajes y les recomendó a sus fans que se cuidaran mucho.

“Gracias a sus oraciones me desentubaron en la mañanita y ya estoy en terapia intermedia…sigamos rezando para que me llegue un caldito de pollo, por la nariz nada sabe igual. Gracias a cada mensaje,lloro de amor, son de las peores experiencias de mi vida por una ‘simple muela’… cuídense mucho”, expresó.

También aprovechó para darle las gracias a los médicos que lo atendieron, destacando que la situación se pudo controlar gracias que la infección se trató relativamente a tiempo.

