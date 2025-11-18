¿Qué le pasó a Shiky? Su novio rompe el silencio y revela cómo sigue tras ser hospitalizado de emergencia

Hace unas horas, los fans de Shiky entraron en pánico, luego de que una fuente cercana nos revelara que el finalista de “La casa de los famosos México” había enfrentado momentos críticos al ser hospitalizado de emergencia en un hospital del sur de la ciudad, donde fue intubado e ingresado a terapia intensiva.

¿Por qué Shiky terminó en hospital de emergencia?

De acuerdo con información exclusiva que llegó a TVNotas, Shiky tuvo una infección en la muela que se habría complicado. Hasta donde sabemos, la afección se fue a la garganta, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital.

En exclusiva para TVNotas, nos llegó información de que Shiky fue operado el pasado domingo 16 de noviembre. Si bien todo salió sin contratiempos, se le puso en terapia intensiva por protocolo.

Su equipo de trabajo publicó el siguiente mensaje en las historias de su Instagram: “Personas cercanas a Shiky, queremos informar que se encuentra estable. Actualmente permanece hospitalizado, pero su situación no es de gravedad.Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y las oraciones que han enviado; significan mucho para él y para todos nosotros”.

Asimismo, se emitió otro comunicado dirigido al público que adquirió boletos para Lavar, peinar y enterrar: Historias de una estética en serie, informando que, por causas de fuerza mayor, la función programada para este 17 de noviembre ha sido cancelada.

“Lamentamos informar que, debido a circunstancias ajenas a nuestra voluntad, la función programada para hoy, 17 de noviembre de 2025, ha sido cancelada”.

¿Qué le pasó a Shiky y qué dijo su novio Abraham sobre su estado de salud actual?

Abraham, novio de Shiky, ofreció una breve declaración a “Todo para la mujer” de Maxine Woodside, que compartió en su perfil de Instagram. Su pareja, mejor conocido como “Abrahamcito” explicó.

“Está bien, gracias por su preocupación. Nos dio un sustito ayer por una infección que se extendió y se complicó, por lo que lo tuvieron que operar en la madrugada. Pero lo importante es que salió bien, ya se está recuperando y está fuera de peligro”, explicó.

Sin embargo, no profundizó en las causas de la infección, pero sí destacó lo más importante y positivo para los fans del exparticipante de “La casa de los famosos México": tras horas críticas, Shiky, afortunadamente, se encuentra a salvo.

¿Quién es Abraham, novio de Shiky que aclaró su estado de salud?

Abraham Omar Lugo, novio de Shiky nació el 30 de marzo de 1980 en Ciudad de México, tiene 45 años. Es chef, panadero, mercadólogo y creativo, además de propietario de la panadería Panque Bonito, en Coyoacán.

Shiky y Abraham se conocieron hace casi nueve años a través de Twitter (hoy X): cuando Shiky publicó que no se sentía bien, Abraham le respondió y, desde ese momento, mantuvieron contacto. Tras varios meses de conversación, se encontraron en persona, consolidaron una amistad en siete meses y formalizaron su noviazgo alrededor de enero de 2016.

Al concluir el reality, la pareja aclaró que su relación es tradicional, leal y sin terceros, y han manifestado su intención de casarse pronto.

