Gary Centeno, ganador de La isla desafío extremo, es hospitalizado de emergencia por agresivo virus

A pocas semanas de haberse coronado campeón de “La isla: desafío extremo”, Gary Centeno volvió a enfrentar una prueba inesperada, esta vez lejos de la competencia. El actor costarricense fue hospitalizado tras presentar complicaciones respiratorias que encendieron las alarmas entre sus seguidores

La noticia fue confirmada por su pareja, la actriz Lorena del Castillo, quien explicó que el ganador del reality tuvo que entrar en aislamiento mientras se recupera de un virus que le afectó seriamente, esto a los pocos días de llegar a México tras haber estado en reality de Telemundo.

Gary Centeno fue hospitalizado tras ganar “La isla: desafío extremo” por virus. / Redes sociales

¿Por qué Gary Centeno fue hospitalizado de emergencia después de ganar La isla: desafío extremo?

Su novia Lorena del Castillo compartió en su Instagram que ambos acudieron de emergencia al hospital luego de que Gary Centeno registrara alarmantes niveles de oxigenación por debajo de 85, una cifra considerada de cuidado por los médicos. Ante el riesgo, el actor recibió atención inmediata.

De acuerdo con la novia de Gary Centeno, los doctores recomendaron aislamiento total y monitoreo constante de la oxigenación, mientras su cuerpo responde al tratamiento. Aunque el diagnóstico no fue detallado, sí aclaró que se trataba de un “bicho respiratorio”, lo que generó preocupación entre los fans del programa de Telemundo fue la imagen que Lorena compartió de Gary con un oxigeno en la cama del hospital.

El propio Gary rompió el silencio horas después y explicó que el cambio drástico de de estar en la naturaleza a su regreso a la Ciudad de México, sumado a sus antecedentes con problemas en las vías respiratorias, terminó por pasarle factura.

¿Qué enfermedad tiene Gary Centeno y cuál es su estado de salud actual?

Gary Centeno explicó que contrajo un virus respiratorio agresivo que complicó su respiración, especialmente por su historial previo de problemas pulmonares.

A través de Instagram, el ganador de La Isla tranquilizó a sus seguidores y aseguró que su evolución ha sido positiva y tras ser estabilizado fue enviado a casa.

“Muchas gracias, me encuentro mejor. Tanto tiempo aislado y en la naturaleza y luego llegar a la Ciudad de México en donde hay mucha contaminación y yo que tengo problemas en las vías respiratorias, me afectó y además pesqué un virus agresivo. Poco a poco a salir adelante. Gracias por su preocupación”, escribió en una historia de Instagram.

¿Quién es Gary Centeno?

Gary Centeno es un actor costarricense.Originario de San Carlos, Costa Rica, comenzó a llamar la atención del público tras su participación en “Survivor México 2023", donde destacó por su fortaleza física dentro del equipo Halcones.

Más adelante, sorprendió en “Top chef VIP” 2025, donde mostró una faceta distinta al desenvolverse en la cocina. Uno de los momentos más comentados fue cuando presentó un chifrijo, platillo típico de su país, con el que logró avanzar hasta colocarse en el Top 10 de la competencia.

Su mayor logro llegó con la segunda temporada de “La isla: desafío extremo”, reality en el que se llevó el triunfo y un premio de 200 mil dólares.

Además de los realities, ha participado en producciones como:



“La casa de las flores”

” Dulces Tentaciones”

“Cómplices”

“La jefa”

“La rosa de Guadalupe”

