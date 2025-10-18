¿Mauricio Islas se desfigura el rostro tras aparatoso accidente en “La isla: Desafío extremo”? Esto le pasó

Mauricio Islas no la está pasando nada bien en “La isla: desafío extremo 2025”. El actor mexicano, conocido por su temple y resistencia, terminó con la cara ensangrentada tras un brutal accidente en plena competencia. El sol, la arena y el esfuerzo físico lo llevaron al límite en una de las pruebas más intensas del reality show de Telemundo, dejando a sus compañeros y al público con el corazón en la mano. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Está en riesgo su participación?

¿Qué le pasó a Mauricio Islas en “La isla: desafío extremo 2025”?

Durante la prueba del jueves, Mauricio Islas vivió uno de los momentos más duros en La isla desde que comenzó la segunda temporada del reality. El circuito incluía una sección en la que los participantes debían arrastrarse entre lianas, una tarea que exigía fuerza abdominal y resistencia física. Pero el cuerpo del actor no respondió como esperaba.

Al intentar agacharse para atravesar la zona de lianas, Mauricio cayó de frente sobre la arena caliente. El impacto fue tan fuerte que no pudo levantar la cabeza de inmediato, lo que provocó que tragara arena y comenzara a sangrar por la nariz. Sus compañeros corrieron a auxiliarlo, preocupados por su estado. En ese momento, Héctor Suárez Gomís, conductor del programa, explicó lo que estaba ocurriendo:

“La doctora está revisando su nariz para ver si no tiene una fractura”, dijo en plena transmisión.

Afortunadamente, tras unos minutos de atención médica, el actor logró recuperarse. Aunque el susto fue grande, Islas se reincorporó a la competencia, regresando a la temida “playa baja”, el lugar donde su equipo, Las Águilas, ha tenido que sobrevivir tras perder varias pruebas consecutivas.

¿Por qué “La isla: desafío extremo 2025” está siendo tan brutal esta temporada?

La segunda temporada de “La isla: desafío extremo 2025” no está dejando espacio para el descanso. El reality show de Telemundo se ha convertido en uno de los más exigentes de la televisión hispana, llevando a sus 18 participantes a escenarios salvajes del Caribe, desde playas vírgenes hasta desiertos abrasadores.

Los retos físicos, mentales y de supervivencia son cada vez más extremos. Los concursantes están divididos en tres equipos: Águilas, Panteras y Tiburones, y cada semana luchan por condiciones de vida que van desde el lujo total hasta la precariedad absoluta. Mauricio Islas, quien forma parte del equipo de Las Águilas, ha sido uno de los más golpeados por las pruebas, acumulando caídas, golpes y ahora, una hemorragia nasal que preocupó a todos.

El cronograma semanal del programa es intenso:



Lunes: Eliminación

Eliminación Martes: Supervivencia

Supervivencia Miércoles: Castigo

Castigo Jueves: Nominaciones

Nominaciones Viernes: Revancha

Revancha Domingo: Juegos de poder y dinero

Cada día representa una nueva batalla, y los participantes deben estar preparados para lo inesperado.

¿Quiénes son los famosos que compiten en “La isla: desafío extremo 2025”?

La edición 2025 de “La isla: desafío extremo” reúne a una mezcla explosiva de celebridades, influencers, atletas y figuras del entretenimiento. Desde actores reconocidos hasta estrellas de realities, todos están dispuestos a darlo todo por el gran premio. Aquí te dejamos la lista completa de los 18 participantes:

Elizabeth Gutiérrez – actriz e influencer

– actriz e influencer Christian de la Campa – actor y ex participante de “La casa de los famosos México”

– actor y ex participante de “La casa de los famosos México” Helen Ochoa – cantante

– cantante Gary Centeno – actor costarricense

– actor costarricense Ximena Herrera – actriz boliviana

– actriz boliviana Mauricio Islas – actor mexicano

– actor mexicano Julieta Grajales – actriz mexicana

– actriz mexicana José María Galeano – actor español

– actor español Jason Romo – actor e influencer fitness

– actor e influencer fitness Zoraida Gómez – actriz mexicana

– actriz mexicana Estefanía Ahumada – actriz y conductora

– actriz y conductora Fernanda Flores – estrella de realities

– estrella de realities Martín Salvador – entrenador personal dominicano

– entrenador personal dominicano Moi Guiquita – activista indígena ecuatoriano

– activista indígena ecuatoriano Nievelis González – modelo puertorriqueña

– modelo puertorriqueña Paulina Araujo – atleta y campeona de esgrima

– atleta y campeona de esgrima Roberto Alejandro – bailarín mexicano

– bailarín mexicano Rodrigo Mata – paramédico y emprendedor

Cada uno de ellos aporta una personalidad única al show, pero también enfrentan el mismo destino: sobrevivir en condiciones extremas y superar desafíos que ponen a prueba cuerpo y mente.

¿Cuál es el premio de “La isla: desafío extremo 2025” y cómo se elige al ganador?

El premio de “La isla: desafío extremo 2025” es uno de los más ambiciosos en la historia de los realities hispanos: 200 mil dólares, equivalentes a más de 3 millones 600 mil pesos mexicanos, además de un trofeo simbólico que representa el triunfo absoluto en condiciones extremas.

Pero llegar a la final no es tarea fácil. Los participantes deben sobrevivir casi 10 semanas de competencia, enfrentando pruebas físicas desgarradoras, estrategias de juego, traiciones inesperadas y votaciones internas que pueden cambiar el rumbo de la competencia en segundos. Solo tres llegarán al último desafío y solo uno se coronará como el gran ganador.