Aarón Mercury se entera que Shiky está hospitalizado, ¡se angustia en vivo!: “Hablé con Shiky hace unos días”

Recientemente, en TVNotas dimos a conocer que Shiky Clement, finalista de “La casa de los famosos México”, fue hospitalizado de emergencia en hospital al sur de la Ciudad,donde tuvo que ser intubado y trasladado a terapia intensiva. Aunque el equipo de Shiky confirmó mediante un comunicado que sí está hospitalizado debido a una cirugía preventiva dental, también aseguró que se encuentra fuera de peligro.

¿Por qué Shiky está hospitalizado de emergencia?

Según información exclusiva que llegó a TVNotas, Shiky presentó una infección en una muela que se habría complicado. La infección avanzó hasta la garganta, lo que obligó a trasladarlo de emergencia al hospital.

En exclusiva para TVNotas, nos llegó información de que el presentador fue operado el pasado domingo 16 de noviembre. Si bien todo salió sin contratiempos, se le puso en terapia intensiva por protocolo.

Su equipo de trabajo envío un comunicado en el cual confirmó la hospitalización de Shiky.

“A todos los que se han tomado el tiempo y preocupación, GRACIAS, por sus mensajes y buenos deseos, de corazón Shiky y Abraham. Toda noticia de evolución les estaremos informando”, indicaron.

Mira: ¿Aarón Mercury sufrió agresión en Las estrellas bailan en Hoy? Muestra fuertes lesiones en redes

Shiky / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Shiky, tras ser intubado de emergencia?

Tras el fuerte susto, se reveló que Shiky se mantiene estable y fuera de peligro. Los médicos lo mantienen bajo constante vigilancia para asegurarse de que no surjan nuevas complicaciones.

Por otra parte, el equipo laboral del influencer confirmó en el comunicado que de su hospitalización fue por una infección dental que se le pasó al oído y a la garganta. También dejaron en claro que se encontraba estable.

“Shiky se encuentra hospitalizado debido a una cirugía preventiva debido a un tema dental el cual se extendió a oído y garganta, afortunadamente la operación fue un éxito y Clement se encuentra en recuperación y fuera de peligro”, señalaron.

Mira: Kunno acusa a Aarón Mercury de tener amigos peligrosos ¿Poncho de Nigris lo respalda en medio del escándalo?

Shiky estaría hospitalizado de emergencia / Redes sociales

¿Cuál fue la reacción de Aarón Mercury al saber que Shiky está hospitalizado?

En un video compartido por Edén Dorantes, la prensa cuestionó a Aarón Mercury sobre el estado de salud de Shiky. Sin embargo, el tiktoker —y ahora participante de Las estrellas bailan en Hoy— no tenía idea de lo ocurrido y se mostró sorprendido y alarmado al enterarse de la hospitalización de su amigo.

Una reportera preguntó:

—"Acaba de pasar que Shiky se puso mal y fue hospitalizado. ¿Qué sabes al respecto?

Aarón Mercury:

—"¿No sabía…? ¿Se puso mal? Me estoy enterando”

Otro reportero cuestionó.

—"Salió que fue intubado y que estaba en terapia intensiva”.

Aaron Mercury se entera que Shiky está hospitalizado. / Captura de pantalla

Aarón Mercury:

—"¿En serio? ¿What? ¡Qué intenso! No, no me había enterado. Ahorita me pongo en contacto con Abrahamcito. Espero que esté todo bien y a ver en qué puedo apoyar”.

El joven contó que sigue en contacto con varios excompañeros de La casa de los famosos México, incluido Shiky, con quien habló por teléfono hace unos días. Sin embargo, aclaró que no tenía información sobre el conductor español y espera se encontrará mejor.

“Hablé con Shiky hace unos días, le eché una llamadita no me respondió después me marcó y estuvimos hablando un ratito, fue nuestra última llamada”, finalizó.

Al momento, se desconocen más detalles sobre estado de salud de Shiky. Sin embargo, usuarios no tardaron en enviarle mensaje de cariño en estos momentos complicados.

Mira: Adrián Marcelo es hospitalizado de emergencia, aseguran que “colapsó"; lanza mensaje: “vida de comediante”