La casa de los famosos México: Novio de Shiky confronta al ‘Guana’, ¿por su traición al team ‘Día’?

Tras haberse convertido en uno de los nominados de la semana en ‘La casa de los famosos México 2025’, José Luis Rodríguez ‘el Guana’ fue confrontado por el novio de Shiky, ¿fue por la traición a sus excompañeros del ‘cuarto Día’ o el beso que le dio al conductor español hace algunas semanas?

Shiky y su novio / Redes sociales

¿Cómo fue la traición del ‘Guana’ al ‘team Día’ en ‘La casa de los famosos México 2025’?

En la gala de nominación en ‘La casa de los famosos México’, ‘El Guana’ tuvo la oportunidad de votar por 4 habitantes, a quienes les tenía que dar dos puntos. El comediante se equivocó y nominó a los miembros del ‘excuarto Día’, es decir, a Shiky y Dalilah Polanco.

Según los argumentos del también conductor, quería crear una especie de empate entre la actriz y el español para evitar que subieran a la placa. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba.

“La estrategia que yo tenía, porque conté 15 puntos, dije: ‘Nos van a repartir 5, yo quería hacer un empate entre Dalílah y Shiky y subir un empate’… Salió pésimo. Creo que por esa razón subió Shiky, hubiera subido Mar y no Shiky”, explicó.

Aunque aparentemente tanto Shiky como Dalilah se tomaron el asunto de buena manera, los internautas criticaron duramente al conductor, a quien tacharon de ser un “traicionero” y afirmaron que será el próximo en dejar ‘La casa’.

Team día en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Qué le dijo el novio de Shiky a ‘Guana’ durante su visita a ‘La casa de los famosos México 2025’?

Después de las nominaciones, Shiky recibió la visita de su novio, Abraham. Como era de esperarse, se abrazaron y besaron mucho. Si bien no podía darle información sobre el exterior, lo motivó para que siguiera esforzándose.

“¿Cómo estás, mi amor? Estoy muy orgulloso de ti, te amo y estoy más enamorado de ti. Te veo todos los días, te vemos todo el tiempo. Todo va bien, te mandan saludos. Tus padres están vueltos locos, todos están atentos a ti”, dijo el chef de profesión.

Poco antes de terminar la plática, Abraham pidió ver a ‘Guana’ y Dalilah Polanco. Por supuesto, el español corrió por sus compañeros y los presentó ante su pareja. Tras un breve saludo, le reclamó al ‘Guana’ por su manera de nominar.

“Un gusto conocerlos. Quería saludarlos. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué pasó ayer? ¿En qué estaban pensando? Perdón, lo hicieron muy mal, los adoramos, pero lo hicieron muy mal” Novio de Shiky

En respuesta, el conductor de ‘Me caigo de risa’ asumió la responsabilidad y explicó que el proceso fue algo confuso: “Una locura, fue mi culpa, una locura de votos. Nos agarró el estrés, yo hice un cambiadero al final”, indicó. En tanto que el español dijo que sus compañeros eran “ñoños”. Al final, todos se despidieron entre abrazos y risas.

¿Quién fue el habitante salvado de la octava semana en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Abelito, al convertirse en el líder de la semana, obtuvo inmunidad en las votaciones, por lo que la placa quedó de la siguiente manera:

Aldo de Nigris

Dalilah Polanco

Shiky

El Guana

Aldo y Guana se convirtieron en los finalistas para el duelo por la salvación. Será hasta el próximo 21 de septiembre que ambos entrarán al elevador del destino y quien resulte ganador, podrá retar a Abelito. Sin importar quien triunfe, este beneficio permitirá sacar a uno de los nominados de la placa.

