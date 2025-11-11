Shiky se sincera sobre su novio, tras La casa de los famosos México, ¡no hay mucha intimidad! ¿Se apagó todo?

Shiky, exparticipante y finalista de La casa de los famosos México 3 (LCDLFM 3), no ha tenido la oportunidad de intimar como quisiera con su pareja, Abraham Lugo, a pesar de que ya lleva unas semanas desde que salió del reality.

“Fue complicado separarme de él. Los sentimientos los traía a flor de piel. Lo único que quería era abrazarlo, amarlo y comérmelo. Ha sido tanto el boom al salir de La casa que hemos tenido miles de proyectos por hacer. Llevo pocas semanas fuera del reality y hemos tenido poco se... ¡Salí como los toros! (ríe). Nos ha faltado tiempo para eso”, dijo Shiky.

¿Shiky, exparticipante de ‘La casa de los famosos México’, y su novio tienen una relación abierta?

En LCDLFM 3, Shiky se dio besos con sus compañeros Alexis Ayala y ‘Guana’; sin embargo, niega tener una relación abierta con su pareja: “Estamos chapados a la antigua. Llevamos 9 años muy felices, aunque eso no quiere decir que en el futuro de repente surja algo así. Nos encontramos tan contentos, que no hay necesidad de meter a un tercero a nuestra relación”.

Compartió si hay algún tipo de acuerdo entre los 2 y cómo han enfrentado los celos de pareja. “Una vez saqué el tema como broma en una reunión y me dijo: ‘¿Qué? ¡No!’. Cada uno ha tenido su momento de celos. Sin embargo, no nos damos motivos para llegar a eso. Con decirles que solo hemos peleado una vez en 9 años”.

¿Shiky y su novio, Abraham Lugo, se van a casar?

“No tenemos acuerdos entre nosotros. Hay cosas que sabemos que no debemos hacer. Debe haber compromiso. Por ejemplo, si le mandan mensajes, sabe cómo pararlos, o viceversa. Cualquier mensaje nos lo contamos. Quiero envejecer con él”, expresó el conductor Shiky.

Su deseo es llegar al altar con su novio y tener una celebración de ensueño: “Dice que me tengo que esperar para que sea sorpresa, pero sí quiero que nos casemos, por el fiestón (ríe). No tengo idea de cómo será la pedida de mano. Lo que sí tengo claro es que quiero que sea original y festejar en la playa”.

¿Qué dijo el novio de Shiky sobre los besos que se dio con Alexis Ayala y el Guana?

Por otra parte, Abraham nos contó que considera que los besos que le dio Shiky a Alexis Ayala y al ‘Guana’ fueron solo parte del juego. Además, dejó claro que no contemplan abrir su relación.

“Cuando besó a Alexis no sentí celos de nada. La ventaja que tenemos es que podemos platicar de todo. Ese tipo de temas (abrir la relación) lo hablamos muy abiertamente. Respetamos a las parejas que deciden abrirla y experimentar, pero nosotros estamos en una relación cerrada. Tenemos una edad en la que sabemos lo que queremos”, dijo el novio de Shiky.

“Tampoco tuve celos por el beso actuado entre él y ‘Guana’. No hubo infidelidad de nada. Fue un momento divertido entre amigos y parte del juego. Además, recordemos que en España se acostumbra un poco más el beso entre hombres que en México” Novio de Shiky

Nos confesó quién de los 2 es más intenso en la relación: “Yo soy más ordenado y estructurado. Incluso le meto intensidad para que las cosas tengan la estructura que me hace tener paz mental. Él es más intenso para que las cosas sucedan. Afortunadamente la combinación ha sido muy buena”.

Finalmente, compartió qué pasaría si alguno tuviera el deseo de descargar una aplicación de ligue: “Yo tengo acceso a su celular y él al mío. No tenemos nada que revisar. Si él tuviera una aplicación o hubiera alguna inquietud, seríamos los primeros en saberlo. No ha pasado. Si llegara a ocurrir, lo platicaríamos. Ya sabemos dónde no queremos estar. Tener una relación con incertidumbre no es una vida tranquila. Si se diera la oportunidad de fantasear con las aplicaciones, lo hablaríamos. Por ahora estamos bien así”.

