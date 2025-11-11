Gaby Ramírez, tras ser atacada por un perro, narra los momentos de terror que vivió: “Una pesadilla”

La actriz y conductora Gaby Ramírez fue hospitalizada. Fue motivo de preocupación luego de contar que un perro pitbull la atacó, dejándole fuertes lesiones en la pierna y teniendo que ser hospitalizada de emergencia. Tras el suceso, la celebridad rompe el silencio y da detalles de lo ocurrido.

¿Qué le pasó a la conductora y actriz Gaby Ramírez?

A través de sus redes sociales, Gaby Ramírez relató que estaba en California cuando, de la nada, un perro la mordió. Debido a la gravedad de sus heridas, tuvo que ser trasladada al hospital para evaluar la gravedad de la lesión y descartar enfermedades.

“Me mordió el perro, tengo un pedazo así que me arrancó. A todas las personas que tienen perros necesitan ponerle bozal” Gaby Ramírez

Pese a todo, la celebridad se mostró empática y se preocupó por la seguridad del animal, asegurando que los responsables de lo ocurrido habían sido los dueños, por lo que instó a su público a cuidar a sus mascotas.

Por si esto fuera poco, después compartió otro video relatando que el hospital se había tardado en atenderla, a pesar de la gravedad de sus heridas.

“Sigo aquí, sigo esperando al doctor. Con la mordida llevo 2 horas y no hay quien venga a cerrarme. Ya les acabo de postear mis mordidas”, dijo. Posteriormente, señaló que ya estaba mejor y que la mordida no afectó ninguna arteria.

¿Cuál es el estado de salud de Gaby Ramírez tras sufrir la mordida de un perro hoy, martes 11 de noviembre?

En entrevista para el canal de YouTube de Javier Ceriani, la actriz Gaby Ramírez dio detalles del ataque que sufrió. Comenzó diciéndose muy agradecida de que la mordedura no haya pasado a mayores: “Dentro de esta pesadilla, me siento agradecida de que no haya dañado una arteria o una vena”, expresó.

Señaló que había ido a un taller mecánico para arreglar su carro y que uno de los trabajadores había llevado a su perro: “Yo no lo veo venir. Me bajo, me iban a abrir el cofre del carro para ver qué tenía… Solamente como que me pescó, sentí un tirón hacia atrás… horrible. Fue una sensación espantosa”, dijo entre lágrimas.

“Me tumbo al piso. Llegó el dueño… Llamamos rapidísimo al 911. Me sacaron un botiquín y rápido sacó una venda, yo me hice un torniquete. Tenía que pensar rápido. Llegó el 911 relativamente rápido, como unos 7 minutos. Me subieron a la ambulancia. Me llevaron al centro de Los Ángeles” Gaby Ramírez

Mencionó que, al llegar a la clínica, no había camas disponibles, por lo que tuvo que esperar un buen tiempo para ser atendida. Según su relato, la recepcionista le dijo que solo tenían prioridad los heridos de bala: “Me puse a orar. Esperé media hora a que me dieran un cuarto. Esperé tres horas en lo que me llevaban a hacerme la radiografía”, resaltó.

Si bien ya está recibiendo tratamiento, mencionó que debe estar muy al pendiente de su herida, pues existe el riesgo de una infección: “Lo que me hizo este perro fue comerme un pedazo de mi piel. Me hizo mucho daño”, apuntó.

¿Gaby Ramírez va a demandar por la mordida de perro que sufrió?

La conductora Gaby Ramírez mencionó que ya se estaba asesorando con una abogada para proceder legalmente por lo ocurrido, pues considera que todo fue a causa de la irresponsabilidad de sus dueños.

“Yo ahorita me voy con mi abogada. Ella va a pasar por mí. Me tengo que ir porque me voy a alistar y vamos a ir primero a la policía para ver quién fue la policía que hizo el reporte para saber el número de reporte y así empezar una demanda. Además, los negocios deben tener una aseguranza. Espero que los dueños tengan seguro o, si no, yo me voy a quedar hasta con su negocio”, manifestó.

Para finalizar, Ramírez insistió en que los dueños de la mascotas deben cuidarlas para evitar que lastimen a otros.

