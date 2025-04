Gaby Ramírez persiguió a un motociclista: “Capturé a un delincuente” ¡Como toda una policía!

La actriz Gaby Ramírez actualmente participa en la telenovela A.mar, donde interpreta a “Matilde”, una policía, personaje al que tuvo que llevar de la ficción a la realidad hace unos días, cuando un motociclista golpeó su auto en las calles de la CDMX.

Al ver que el hombre que manejaba la moto no se detenía para hacerse responsable de sus acciones, Gaby lo persiguió por 20 minutos hasta que logró encararlo y quitarle el espejo retrovisor ante su negativa reacción. Al respecto, la actriz nos contó: “Eran las 12 del día por la zona de Palmas. Yo estaba en un alto. Tenía un auto adelante, y este hombre, que se había subido por la banqueta, pasó entre el árbol y mi carro. Me pegó. Le dije: ‘Oye, me pegaste’. Vio que yo era una mujer, le valió y se dio a la fuga”.

Gaby Ramírez actúa en A.mar / Redes sociales

Gaby Ramírez persigue a motociclista al no responder por pegarle a su coche

“Me fui detrás de él. Lo perseguí por todo Bosques de las Lomas por 20 minutos. Este tipo se pasó por todos los altos. Se subió a la banqueta para que no lo atrapara. ¡Pudo haber matado a alguien! Una señora de la tercera edad, una carriola”.

“Se metió en una callecita sin salida. Yo también me metí ahí y no lo dejé salir con mi carro. Entonces le dije: ‘Págame el golpe. Mira lo que hiciste’. Me respondió: ‘No, tú eres la que friegas el auto con la llanta de mi moto’. Le contesté: ‘Claro, porque si me hago más para atrás, te me escapas’”.

“Me empezó a amenazar con que yo lo quería atropellar, lo cual era ilógico, pues se fue todo el tiempo por la banqueta. Pensé que era un montachoques de motocicletas. Le pedí que por favor me diera su identificación oficial o licencia, porque no solo traía el casco, sino una máscara negra que le tapaba toda la cara. Se negó y le dije que me iba a quedar con su espejo retrovisor. Se lo zafé y le comenté: ‘Vamos con una patrulla de tránsito’”.

Gaby le quitó el espejo luego de perseguirlo / Cortesía de la entrevistada y redes sociales

¡Gaby Ramírez logra hacerse justicia! pero el motociclista sigue prófugo

“Salimos del callejón. Me subí a mi carro y él a su moto. Como yo tenía de garantía su espejo retrovisor, le dije: ‘Te lo doy cuando encontremos un agente de tránsito’. Estábamos parados en un alto y él se lo pasó, infringió la ley. Se volvió a pelar. No sé si sea buscado por la justicia”.

“Cuando estás en la adrenalina no piensas en el miedo, pero sí temblé por si las cosas salían mal. Al final hablé con patrullas auxiliares para decirles la placa de la moto y que este señor no haga más actos delictivos. Levanté mi denuncia como una buena ciudadana. Capturé a un delincuente yo solita y me arriesgué. Soy una mujer muy aguerrida. Espero que no quede impune y encuentren a esta persona”, finalizó.

