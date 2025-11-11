Conductora Gaby Ramírez es hospitalizada de emergencia tras ser mordida gravemente por un perro

La conductora y actriz mexicana Gaby Ramírez vivió momentos de verdadero terror luego de sufrir el ataque de un perro bulldog francés, que la dejó con heridas graves en la pierna y la llevó directamente al hospital. Desde sus redes sociales, la famosa compartió imágenes impactantes de su estado, además de lanzar un fuerte llamado a todos los dueños de mascotas para extremar precauciones.

Gaby Ramírez denuncia que la conductora de ‘Enamorándonos’ no llegó a la audiencia y le pide que deje su nombre artístico. / Facebook: Gaby Ramírez

¿Qué le pasó a Gaby Ramírez y cómo fue el ataque del perro bulldog?

La agresión ocurrió mientras Gaby Ramírez, famosa actriz, se encontraba en California. Según relató en sus redes sociales, el perro bulldog francés la mordió de forma inesperada y le causó una herida tan grave que tuvo que ser trasladada en ambulancia. En los clips que compartió, se puede ver a la conductora dentro del vehículo de emergencia, mostrando la herida abierta y pidiendo ayuda.

“Me mordió el perro, tengo un pedazo así que me arrancó. A todas las personas que tienen perros necesitan ponerle bozal”, dijo Gaby, haciendo un llamado urgente a los dueños de mascotas para que extremen precauciones.

La mordida fue tan profunda que Gaby mostró preocupación no solo por su salud, sino también por el estado del animal que la atacó. En sus historias, se le ve angustiada, preguntando si el perro estaba bien y reiterando la importancia de usar bozal en razas potencialmente agresivas.

¿Cuál es el estado de salud actual de Gaby Ramírez?

Aunque Gaby Ramírez, integrante de ‘Hasta que el dinero nos separe’, permanecía consciente y en contacto con sus seguidores, su estado emocional era claramente afectado. En sus publicaciones, pidió oraciones y expresó su frustración por la falta de atención médica en el hospital al que fue llevada.

“Sigo aquí, sigo esperando al doctor. Con la mordida llevo 2 horas y no hay quien venga a cerrarme. Ya les acabo de postear mis mordidas”, escribió la conductora, generando indignación entre sus fans por la tardanza en el servicio médico.

Horas después, Gaby actualizó su estado y mencionó que finalmente le habían administrado morfina para el dolor intenso. También informó que le realizarían estudios de rayos X para descartar lesiones internas y que ya había recibido las vacunas correspondientes. Afortunadamente, el médico que la atendió le confirmó que la mordida no afectó ninguna arteria, lo que evitó complicaciones mayores.

Actualmente, Gaby Ramírez continúa hospitalizada y mantiene informados a sus más de 500 mil seguidores a través de sus redes sociales, donde actualiza su estado de salud constantemente.

Así mostró Gaby Ramírez sus heridas: