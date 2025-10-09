¿Se fueron a los golpes Gaby Ramírez y Joanna Vega-Biestro en Sale el sol? ¡Llevan días peleando!

La industria del espectáculo volvió a vivir un momento de tensión este jueves 9 de octubre cuando las conductoras Gaby Ramírez y Joanna Vega-Biestro se enfrentaron cara a cara en Sale el sol, dejando a los televidentes al borde de sus asientos. Lo que comenzó como una discusión por fans de redes sociales terminó en un intercambio directo lleno de acusaciones y confrontación. ¿Llegaron a los golpes?

Joanna Vega-Biestro y Gaby Ramírez en Sale el sol / Sale el sol y redes sociales

¿Cómo comenzó la rivalidad entre Gaby Ramírez y Joanna Vega-Biestro en Sale el sol?

Hace apenas una semana, la tensión entre Gaby Ramírez y Joanna Vega-Biestro ya había dado de qué hablar durante la sección Contra las cuerdas, conducida por Ana María Alvarado, donde se discutía si las mujeres enfrentan más críticas que los hombres por no tener hijos. Joanna Vega-Biestro no dudó en señalar la presión social que enfrentan las mujeres:

“A una mujer que no tiene pareja porque no ha encontrado, porque no quiere y porque quiere su soledad y no tiene hijos, la tachan de amargada” Joanna Vega-Biestro

Luego agregó un comentario que provocó polémica: “Aquí tienes la prueba, a Gaby la señalan de ‘tóxica’, de ‘por eso nadie te quiere’, mientras a Mau (Mauricio Mancera) le dicen ‘qué chistoso’”.

Joanna Vega-Biestro y Gaby Ramírez discuten / Sale el sol y redes sociales

La reacción de Gaby Ramírez no se hizo esperar. Visiblemente sorprendida, cuestionó directamente: “¿Quién me señala? O sea, ¿tú?”

A lo que Joanna respondió: “No”. Rafa Serdán intervino aclarando que eran percepciones generales, pero Gaby insistió: “No, a mí no me han llegado”.

Para evitar que el conflicto escalara, Ana María Alvarado decidió continuar con la dinámica, pero esta semana la situación volvió a estallar, esta vez con un enfrentamiento cara a cara que dejó a todos los televidentes sorprendidos.

Joanna Vega-Biestro y Gaby Ramírez / Redes sociales, Imagen Entretenimiento y canva

¿Qué detonó el nuevo enfrentamiento entre Gaby Ramírez y Joanna Vega-Biestro en vivo?

Este jueves 9 de octubre, Sale el sol volvió a encender los focos rojos con una nueva y explosiva discusión entre Gaby Ramírez y Joanna Vega-Biestro. Las conductoras del matutino se enfrentaron en vivo, generando un momento tan tenso que dividió por completo a los fans: unos apoyaron a la regiomontana, otros se pusieron del lado de la periodista de espectáculos.

Todo comenzó cuando un fan cuestionó a Gaby Ramírez sobre por qué no respondía a Joanna, si esta era “muy tóxica” con ella. Gaby negó que existiera tal trato, pero Joanna en el intento de explicar lo que sucedía volvió a encender la polémica:

“La controversia empezó porque dije que nadie quiere a Gaby Ramírez”. Joanna Vega-Biestro

Gaby, sorprendida, respondió que jamás ha recibido ese tipo de mensajes directamente, y sugirió que ese comentario seguramente venía de Joanna. Fue entonces cuando Vega-Biestro aseguró tener pruebas de que esos señalamientos sí existen.

Gaby Ramírez y Joanna Vega-Biestro se enfrentan cara a cara en Sale el sol tras días de tensión.

La tensión escaló rápidamente. Ambas se pusieron de pie, se encararon frente a las cámaras y Gaby incluso lanzó un golpe al aire, lo que dejó a los televidentes en shock. El foro se llenó de incomodidad y los conductores tuvieron que intervenir para evitar que la situación se saliera de control.

Ya frente a frente, Gaby retó a Joanna: “Vamos a ver quién tiene más hate”. El intercambio de palabras fue tan intenso que ambas pactaron una “pelea” para parar la “mala energía” que se sentía.

Así fue el momento de tensión:

¿Gaby Ramírez y Joanna Vega-Biestro van a pelear de verdad o fue solo show en Sale el sol?

Gaby Ramírez fue quien encendió la mecha del cara a cara al sugerir que la “mala vibra” de Joanna Vega-Biestro podría terminar en una pelea en vivo. La tensión fue tan intensa que ambas se acercaron peligrosamente, al grado que los conductores del matutino Sale el sol tuvieron que intervenir para separarlas. El público quedó con la duda: ¿realmente iban a pelear o todo fue producto del calor del momento?

Eso sí, ambas conductoras aclararon después que todo se trató de una dinámica intensa, pero no de una pelea real. Incluso tomaron con humor lo sucedido, asegurando que ya están acostumbradas a llevarse “pesado” y que no hay mala intención detrás de sus intercambios. Aun así, el momento dejó claro que la supuesta rivalidad entre Gaby y Joanna sigue dando de qué hablar.