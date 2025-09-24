La actriz Azela Robinson pide ayuda para encontrar a su sobrino desaparecido: “Iba a la tienda y no volvió”

La actriz Azela Robinson, reconocida por su amplia trayectoria en telenovelas mexicanas, atraviesa un momento difícil. En un emotivo llamado público, la actriz de 60 años reportó la desaparición de su sobrino, quien fue visto por última vez el pasado 12 de mayo. Desde entonces, no se tiene rastro alguno del joven.

¿Quién es el sobrino de Azela Robinson que está desaparecido?

El pasado 5 de septiembre, Mónica Ponzanelli, madre del joven desaparecido, José Ramón Ponzanelli, ofreció una entrevista a Imagen Noticias donde expresó su profunda frustración. La mujer denunció que, a pesar del tiempo transcurrido, no ha habido una búsqueda real ni efectiva.

José Ramón Pérez Ponzanelli, contador público de profesión, es hijo de Mónica Ponzanelli y nieto del reconocido escultor Ponzanelli. Según relató la actriz, el joven trabajaba junto a su padre en la administración de un pequeño hotel. El día de su desaparición, salió de su turno para ir a una tienda cercana, pero nunca regresó.

“A las 7:30 de la mañana entraba a su turno, pidió que le hicieran café, preguntó si había cigarros y le dijeron que no”, así que acudió a una tienda de conveniencia, pero ya no regresó” Azela Robinson

La mamá del joven, agregó que “nunca lo buscaron, nunca lo buscaron en ningún lado”. Mónica recordó que su hijo dejó su teléfono celular y sus lentes en el hotel , hecho que, según le informaron las autoridades, dificultó las labores de rastreo.

¿Qué dijo Azela Robinson sobre su sobrino desaparecido?

Durante la breve entrevista con medios, la actriz, Azela Robinson, no sólo compartió el dolor que embarga a su familia, sino que también hizo un llamado urgente a la ciudadanía y a los medios para que ayuden a visibilizar el caso.

“Iba a la tienda a, literal, cuadra y media, y no volvió” Azela Robinson

En redes sociales, familiares y amigos han iniciado campañas para difundir la imagen de José Ramón, usando los hashtags #JoséRamónDesaparecido y #DóndeEstáJoséRamón. La familia insiste en que cualquier pista puede ser clave para esclarecer los hechos.

El sobrino de Azela Robinson fue visto por última vez el 12 de mayo , lo que ha llevado a su familia a movilizarse en redes sociales para intentar localizarlo.

¿Quién es Azela Robinson y en dónde ha trabajado?

Azela Robinson nació en Londres, Inglaterra, hija de madre mexicana y padre británico. Desde muy joven mostró un gran interés por el arte dramático. Estudió actuación en la Central School of Speech and Drama en Londres, una de las escuelas más prestigiosas del Reino Unido, donde perfeccionó su técnica escénica y adquirió una sólida formación teatral.

Azela Robinson debutó en el cine mexicano en la década de los 80, participando en numerosas películas de corte popular. Sin embargo, su gran proyección llegó en la televisión, especialmente en las telenovelas, género en el que se consolidó como una de las villanas más icónicas de la pantalla chica mexicana.



“Cañaveral de pasiones” (1996) – donde interpretó a Julia Santos. “La madrastra” (2005) – como Fabiola. “Montecristo” (2006). “Yo no creo en los hombres” (2014). “La Desalmada” (2021) – en el rol de Martina.

